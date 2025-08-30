¿Qué significa soñar que se te caen los dientes?: más allá de la pesadilla, posibles interpretaciones

Soñar que se te caen los dientes: una pesadilla común, perturbadora y sorprendentemente realista. Desde civilizaciones antiguas hasta nuestros días, la interpretación de los sueños ha fascinado a la humanidad. Aunque algunos lo consideran una simple curiosidad, muchos buscan en sus sueños significados ocultos, conexiones con su vida diaria y hasta predicciones. Pero, ¿qué hay detrás de este sueño tan recurrente? ¿Es solo una manifestación del subconsciente o una señal de algo más profundo?