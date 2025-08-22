Secciones
Daniel Scioli: "El desafío ambiental exige consensos, compromiso y acción"

El funcionario participó de la asamble 112 del Consejo Federal de Medio Ambiente.

El secretario de Turismo, Ambiente y Deportes, Daniel Scioli, participó del Consejo Federal de Medio Ambiente (Cofema) que celebró su 112.ª asamblea ordinaria y aseguró que "el desafío ambiental exige consensos, compromiso y acción". 

"No hay desarrollo sostenible posible sin la participación activa de las empresas, que deben ser aliadas estratégicas en la transición hacia una economía verde. La innovación tecnológica, la inversión responsable y el compromiso empresarial con criterios ambientales, sociales y de gobernanza son herramientas decisivas para generar empleo, impulsar nuevas cadenas de valor y garantizar que la sostenibilidad se convierta en motor de competitividad para la Argentina en los mercados internacionales", afirmó durante su intervención. 

Y agregó: “Cuenten con mi compromiso personal para trabajar en una agenda ambiental que combine desarrollo, inclusión y sostenibilidad”.

Por su parte, el subsecretario de Ambiente, Fernando Brom, agradeció la presencia de todas las autoridades provinciales y resaltó el trabajo que se lleva a cabo en equipo y sobre la gestión que realiza en la Subsecretaría de Ambiente: “Actuamos a favor de la política actual, que es ser libres con responsabilidad. La libertad tiene un equivalente fundamental para que sea verdadera libertad, que es actuar con responsabilidad. Y nosotros creemos que, además de cumplir con los convenios internacionales y la Constitución nacional, estamos cumpliendo a rajatabla con la legislación vigente” que resaltó “estamos actualizando y creando nueva”.

Durante la jornada se realizó la presentación del Sistema Integrado de Información Ambiental (SInIA), que integra datos ambientales a escala nacional, regional, provincial y municipal. Luego, expusieron las características y funcionamiento del Fondo para el Medio Ambiente, que proporciona financiamiento a países en desarrollo para abordar problemas ambientales globales.

En materia de bosques nativos se presentó el informe de la comisión responsable de Cofema junto con los informes de las comisiones de Biodiversidad y de Áreas Naturales Protegidas. Por su parte, técnicos y especialistas de la Dirección Nacional de Recursos Naturales explicaron los avances en la elaboración del Séptimo Informe de Biodiversidad y del Primer Informe Nacional sobre el Protocolo de Nagoya, así como la Estrategia Nacional de Especies Exóticas Invasoras.

También se hizo referencia al trabajo sobre el control de emisiones de metano en la provincia de Chubut vinculado a la regulación, el compromiso climático y la transparencia.

Luego, se presentó el informe de la Comisión de Cambio Climático y Calidad del Aire, el proyecto para el Fondo de Adaptación, un informe sobre mercados de carbono y el resumen de la Mesa de Articulación Provincial vinculado a la NDC realizada en el día de ayer.

Además, durante la jornada se firmaron dos cartas acuerdo para el fortalecimiento de la cuenca forestal en Orán provincia de Salta y para prevención del fuego en Santa Cruz, en el marco del Proyecto Pago por Resultados impulsado junto a FAO y el Fondo Verde del Clima.

