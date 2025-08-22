Daniel Scioli: "El desafío ambiental exige consensos, compromiso y acción"

Por su parte, el subsecretario de Ambiente, Fernando Brom, agradeció la presencia de todas las autoridades provinciales y resaltó el trabajo que se lleva a cabo en equipo y sobre la gestión que realiza en la Subsecretaría de Ambiente: “Actuamos a favor de la política actual, que es ser libres con responsabilidad. La libertad tiene un equivalente fundamental para que sea verdadera libertad, que es actuar con responsabilidad. Y nosotros creemos que, además de cumplir con los convenios internacionales y la Constitución nacional, estamos cumpliendo a rajatabla con la legislación vigente” que resaltó “estamos actualizando y creando nueva”.