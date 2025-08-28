La Libertad Avanza Tucumán exigió la renuncia del jefe de Policía tras la detención de una militante

La Libertad Avanza (LLA) Tucumán pidió la renuncia del jefe de la Policía, Joaquín Girvau, luego de la detención de Roxana Segovia, militante libertaria de Graneros, lo que calificaron como un caso de persecución política.
Según denunciaron, Segovia fue arrestada tras gritar “¡Viva la libertad, carajo!” en la previa de un acto oficialista. El hecho generó fuertes críticas desde el espacio libertario, que difundió un comunicado para expresar su repudio.
En paralelo, otras dos trabajadoras municipales de Graneros también fueron detenidas mientras reclamaban mejoras salariales. En ese contexto, la fuerza policial fue cuestionada por haber dejado desprotegidos a varios menores de edad que acompañaban a las manifestantes.
“Creíamos que la inestabilidad institucional de Tucumán se limitaba a las candidaturas testimoniales y al permanente manoseo de las reglas de juego democráticas. Sin embargo, hoy vemos con profunda preocupación que esa degradación se extiende a la persecución política contra militantes adversarios, valiéndose nada menos que del aparato policial para acallar voces disidentes”, expresaron desde LLA.
El partido, presidido a nivel provincial por Lisandro Catalán, sostuvo que el operativo “no solo resultó arbitrario”, sino que adquirió mayor gravedad por la presencia de niños en el lugar. “Es grotesco y absolutamente antidemocrático que en pleno siglo XXI se intente condicionar la participación de otras fuerzas políticas mediante la intimidación, la represión o el amedrentamiento”, añadieron.
También señalaron que las fuerzas de seguridad actuaron como “brazo ejecutor de la maquinaria política de Jaldo enfocada en garantizar su permanencia en el poder”, y remarcaron la necesidad de poner un freno a lo que consideran prácticas autoritarias.
“Señor Gobernador, la hora es ahora: o se pone un freno a estas prácticas autoritarias o se profundiza la oscuridad institucional que tanto daño le hace a nuestra provincia. Es ahora o nunca. Kirchnerismo nunca más”, finalizó el comunicado.