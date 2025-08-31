Secciones
Lules Canta a la Patria: tres noches de música con entradas desde $ 20.000

El festival se realizará el 19, 20 y 21 de septiembre con shows de Soledad, Miranda!, El Chaqueño Palavecino, Los Cafres y más. Las entradas ya están a la venta online con descuentos anticipados.

A PURO FOLCLORE. Soledad Pastorutti, una de las artistas de lujo de la grilla, se presentará el sábado 20 de septiembre.
Hace 3 Hs

El Festival Lules Canta a la Patria cumple su edición número 52, y volverá a reunir en el mismo escenario a referencias del folclore, el cuarteto, el pop y el reggae. Será el 19, 20 y 21 de septiembre, y promete convertirse en uno de los encuentros más potentes de la agenda cultural tucumana del mes que viene.

Con más de medio siglo de historia, el festival logró mantener su esencia de tradición, pero también supo abrirse a nuevas generaciones y estilos musicales. Hoy es un clásico que combina raíces y modernidad, con un público diverso que va desde familias y turistas hasta jóvenes adeptos a los grandes shows.

EL FESTIVAL MÁS ESPERADO. Serán tres noches de música con Soledad, Miranda!, El Chaqueño y más.

La grilla, día por día

Viernes 19 de septiembre: El Chaqueño Palavecino, La Konga, Christian Herrera y Canto 4 darán inicio a la fiesta con una noche entregada al folclore y el cuarteto.

Sábado 20 de septiembre: la emoción y la variedad se harán sentir con Soledad, Nahuel Pennisi, Bersuit, Ahyre y Trulalá.

Domingo 21 de septiembre: el cierre será explosivo con Miranda!, Los Tekis, Los Cafres y Campedrinos, en una propuesta que suma pop, reggae y música andina.

Cada jornada busca ofrecer un equilibrio entre lo tradicional y lo contemporáneo, con artistas consagrados y propuestas que atraen a nuevos públicos.

Entradas y promociones

Los tickets ya están a la venta de forma online en lules.boleteriadigital.com.ar Quienes compren de manera anticipada pueden acceder a un 25% de descuento usando el cupón LULESCANTA25.

Entrada general por día: $ 20.000.

Entrada preferencial por día: $ 40.000.

Abono general (tres días): $ 40.000.

Abono VIP (preferenciales): $ 80.000

Un festival con historia

El Lules Canta a la Patria no es solo un evento musical: es un espacio de reunión que genera identidad y orgullo en la comunidad. A lo largo de sus más de 50 años, el festival se consolidó como una vidriera para artistas locales y nacionales, y como un motor cultural que pone a Lules en el mapa de los grandes escenarios del país.

Esa mezcla entre lo clásico y lo nuevo es lo que mantiene al Lules Canta a la Patria como un acontecimiento vigente, que sigue creciendo y renovando su público. El 52° Festival Lules Canta a la Patria será un fin de semana para recordar: tres noches donde la música une, emociona y hace vibrar al corazón de Tucumán.

