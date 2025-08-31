Lules Canta a la Patria: tres noches de música con entradas desde $ 20.000

Un festival con historia

El Lules Canta a la Patria no es solo un evento musical: es un espacio de reunión que genera identidad y orgullo en la comunidad. A lo largo de sus más de 50 años, el festival se consolidó como una vidriera para artistas locales y nacionales, y como un motor cultural que pone a Lules en el mapa de los grandes escenarios del país.