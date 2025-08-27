La tormenta de Santa Rosa llegará este fin de semana: ¿cuáles serán las regiones más afectadas?

La tradicional tormenta de Santa Rosa se hará sentir a fines de agosto. Tras una racha de jornadas con clima primaveral, un nuevo proceso de ciclogénesis amenaza con provocar lluvias intensas y temporales de consideración en distintas provincias, Buenos Aires será uno de sus epicentros.
Este miércoles predominarán los cielos despejados en el centro y norte del país. Sin embargo, en Tierra del Fuego rige una alerta amarilla del Servicio Meteorológico Nacional por fuertes vientos. Se esperan ráfagas del sector oeste con intensidades de entre 45 y 65 km/h, que pueden alcanzar hasta 90 km/h en algunos sectores.
Hacia el final del día un centro de bajas presiones se aproximará desde el Océano Pacífico sur, favoreciendo la formación de otro sistema en el noreste de Santa Cruz y sudeste de Chubut durante el jueves. Luego se desplazará hacia el norte pero no generará fenómenos meteorológicos significativos durante la jornada del jueves.
El viernes volverán los cielos despejados en gran parte de la Patagonia gracias a la influencia de las altas presiones. Sin embargo, el norte patagónico y la región central del país comenzarán a mostrar condiciones de inestabilidad, según Meteored.
La tormenta de Santa Rosa llega en unos días: ¿cuál será la región más afectada?
Se prevé que este fin de semana las condiciones atmosféricas den lugar a una nueva ciclogénesis. El modelo ECMWF indica que el domingo por la mañana el núcleo del ciclón se ubicará en la provincia de Córdoba.
En este contexto, tanto el sábado como el domingo se esperan tormentas en provincias del centro, norte y litoral, con Buenos Aires entre las zonas afectadas, y con probabilidad de que algunos eventos sean fuertes o severos.
La ciclogénesis suele generar impactos significativos debido a las intensas precipitaciones y los fuertes vientos. De acuerdo con el ECMWF, para la noche del domingo podrían acumularse hasta 120 mm de lluvia en el centro-oeste bonaerense, mientras que en la costa atlántica las ráfagas alcanzarían velocidades cercanas a 85 km/h.