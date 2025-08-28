Jubilados: cuánto cobran en septiembre de 2025

Conclusión

En septiembre de 2025, los jubilados que cobran la mínima percibirán $390.277 con bono incluido. Sin embargo, pese al aumento mensual por inflación, los haberes mínimos siguen por debajo del poder adquisitivo que tenían en noviembre de 2023 y en septiembre de 2024, lo que refleja la pérdida de ingresos en términos reales.