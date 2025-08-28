Jubilados: cuánto cobran en septiembre de 2025

Las jubilaciones mínimas tendrán un aumento del 1,9% en septiembre de 2025, en línea con la inflación de julio medida por el INDEC, según la fórmula de movilidad jubilatoria que rige desde abril de 2024.
Con este incremento, la jubilación mínima pasa a $320.277. A esa cifra se suma el bono extraordinario de $70.000, que se mantiene congelado desde marzo de 2024, por lo que el ingreso total para quienes perciben la mínima será de $390.277.
Evolución de las jubilaciones en el último año
En términos reales, las jubilaciones mínimas (con bono) se ubican:
4,8% por debajo de noviembre de 2023 (último mes de la gestión del Frente de Todos).
1,6% menos que en septiembre de 2024.
En cambio, los haberes por encima de la mínima, que no reciben bonos, tuvieron una mejora real del 4,8% interanual gracias a la actualización mensual por inflación.
Cómo se calcula la movilidad jubilatoria
La fórmula de movilidad jubilatoria fue modificada por decreto en abril de 2024. Desde entonces:
Los aumentos se aplican todos los meses en base al Índice de Precios al Consumidor (IPC).
En el cambio de fórmula, se otorgó un ajuste extra del 12,5% para compensar parte de la inflación de enero 2024.
Con la inflación de julio de 2025 en 1,9%, el mismo porcentaje se aplicó a los haberes de septiembre.
Bono para jubilados en septiembre de 2025
El bono de $70.000 lo perciben:
Jubilados que cobran la mínima.
Aquellos que reciben menos de $390.277, pero en forma decreciente hasta alcanzar ese valor.
Ejemplo: si alguien cobra $380.000, recibirá un bono de $10.277.
En términos reales, este bono perdió 42,3% de poder adquisitivo desde marzo de 2024, ya que no fue actualizado con la inflación. Para mantener su valor, debería ser de $121.254 en septiembre de 2025.
Conclusión
En septiembre de 2025, los jubilados que cobran la mínima percibirán $390.277 con bono incluido. Sin embargo, pese al aumento mensual por inflación, los haberes mínimos siguen por debajo del poder adquisitivo que tenían en noviembre de 2023 y en septiembre de 2024, lo que refleja la pérdida de ingresos en términos reales.