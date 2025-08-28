Secciones
No vas a podrás levantarte del sillón: la miniserie española basada en hechos reales que arrasa en Netflix

Con apenas cinco capítulos, “Asalto al Banco Central” se convirtió en una de las propuestas más impactantes de los últimos años dentro del catálogo de producciones españolas.

Hace 41 Min

Netflix volvió a conquistar a sus suscriptores con una de sus últimas producciones españolas: “Asalto al Banco Central”, una miniserie de apenas cinco capítulos que ya es comparada con La Casa de Papel. Basada en hechos reales, el relato se transformó rápidamente en un fenómeno del streaming y en una de las historias más comentadas del catálogo.

Una historia basada en hechos reales

La trama se centra en un hecho ocurrido en España en 1981, cuando un grupo de hombres armados ingresó a un banco, tomó cientos de rehenes y mantuvo en vilo al país durante 37 horas. A través de una reconstrucción dramática y con gran rigor histórico, la ficción muestra cómo se gestó uno de los atracos más recordados de los años 80.

Según la sinopsis oficial de Netflix: “Una periodista compite con las autoridades para descubrir el verdadero motivo del golpe”, en un contexto social y político marcado por tensiones y cambios profundos en España.

Éxito entre la crítica y el público

La serie recibió elogios de la crítica especializada por su ambientación, la tensión narrativa y la capacidad de transmitir la atmósfera convulsiva de la época. Para muchos, se trata de la heredera natural de La Casa de Papel, pero con el atractivo adicional de estar inspirada en un caso verídico.

Protagonistas de lujo

Entre los protagonistas figuran María Pedraza y Miguel Herrán, reconocidos actores españoles que ya habían brillado en otras producciones de éxito en Netflix. Su presencia potenció aún más el interés por la serie, que desde su estreno a finales de 2024 no ha dejado de sumar adeptos en distintos países.

