Juanes en Argentina: cuánto cuestan las entradas para ver los shows del artista colombiano

El cantante colombiano se presentará en tres provincias argentinas en dos meses.

Juanes llegó a Argentina para ser coach invitado de La Voz y para promocionar su gira. Juanes llegó a Argentina para ser coach invitado de La Voz y para promocionar su gira.
Hace 2 Hs

Los fanáticos de “La camisa negra” y “A Dios le pido” tienen una cita pactada para fines de octubre. Juan Esteban Aristizábal Vásquez, mejor conocido como Juanes, se presentará en el Movistar Arena, el Arena Maipú y Espacio Quality y las entradas para los shows ya están a la venta.

Juanes anunció su próxima presentación en Argentina con suficiente anticipación para que todos los interesados puedan estar presentes. La página oficial del Movistar Arena –el que se espera que sea el show más convocante– ya puso los tickets a disposición del público y todavía quedan algunos lugares. Sin embargo, las butacas más cómodas y convenientes ya están agotadas.

Cuánto cuestan las entradas para ver a Juanes en Buenos Aires

El Movistar Arena inició la preventa para clientes Santander American Express a mediados de febrero. En Buenos Aires, el show será el 28 de octubre. Las entradas pueden adquirirse en la web del estadio –movistararena.com.ar– y parten de los $85.000, sin contar cargos de servicios.

Campo sentado

- F: $125.000

- J: $125.000

- K: $105.000

- L: $105.000

- M: $105.000

- N: $105.000

Platea Baja

- 102: $110.000

- 103: $110.000

- 104: $99.000

- 105: $99.000

- 106: $99.000

- 107: $85.000

- 108: $85.000

- 109: $85.000

- 110: $85.000

- 111: $85.000

- 112: $85.000

- 113: $85.000

- 114: $99.000

- 115: $99.000

- 116: $99.000

- 117: $110.000

- 118: $110.000

Cuánto cuestan las entradas para ver a Juanes en Mendoza

La siguiente parada de Juanes será en el escenario del estadio Arena Maipú, de Mendoza, el 30 de octubre. Los precios van de $55.000 a $120.000 según la ubicación más cargo por servicio en Ticketek.

- Arena: $120.000

- Arena lateral: $110.000

- Platino y platino lateral: $110.000

- Gold y gold lateral: $85.000

- Platea central: $95.000

- Platea media: $75.000

- Codo: $65.000

- Platea lateral: $55.000

Cuánto cuestan las entradas para ver a Juanes en Córdoba

Por último, el 31 de octubre, Día de Brujas, Juanes cerrará su tour por Argentina con un show en el Espacio Quality de Córdoba. En este caso, los sectores se dividen por franjas de color. Desde la delantera hasta la más alejada, los precios son los siguientes:

- Rojo: $203.000

- Naranja: $125.400

- Amarillo: $124.150

- Verde: $94.800

- Celeste:  $94.800

- Violeta: $94.800

- Gris: $79.000

