Juanes reveló la tragedia de su hermana: 27 años en coma tras dar a luz a su primera hija

El reconocido cantante que se incorporará a La Voz Argentina, habló del hecho que sacudió a su familia.

23 Agosto 2025

Juanes, el reconocido cantante colombiano que será uno de los nuevos coach de La Voz Argentina, contó la trágica historia de su vida. En una entrevista íntima con la periodista Javiera Quiroga, de Chile, narró cómo la llegada de su primera sobrina terminó siendo un antes y un después en la vida de su familia y en su vida.

La historia de Luz Cecilia, la hermana de Juanes

Juanes es el menor de seis hermanos, cuatro varones y dos mujeres. Una de ellas se llamaba Luz Cecilia y, tras dar a luz a su primera hija, estuvo 27 años en coma, hasta que falleció.

“Fue demasiado loco. Mi hermana era muy joven y estaba muy saludable”, comentó el cantante y explicó lo que significaba la llegada de la niña a la familia. “Era nuestra primera nieta, nuestra primera sobrina. Todo el mundo feliz. Era como una celebración familiar", narró.

Sin embargo, al llegar al hospital, esa sensación de celebración y felicidad se derrumbó por completo. “Cuando yo entro encuentro la cama tendida y a mi mamá y mi tía llorando”, dice y agrega que su hermana había sufrido una hemorragia interna durante el parto que la había dejado en un estado crítico.

Juanes era el único que podía donarle sangre, pero, aunque lo hizo, fue demasiado tarde. Luz Cecilia entró en coma, quedó “en estado vegetativo” y permaneció así hasta el 2019, cuando falleció.

Durante todo ese tiempo, la mamá y la tía la cuidaron constantemente. El cantante cuenta que a familia la iba a visitar y Luz Cecilia a veces reaccionaba a ciertos sonidos o abría los ojos, pero no había ninguna conexión. “Nunca sabremos si escuchaba o veía, todos le hablábamos", dice.

Finalmente, en 2019, Luz Cecilia falleció. "Fue muy triste y muy loco al mismo tiempo sentir que ella falleció y que todos descansamos. Es como que todos nos miramos y dijimos, Dios mío, ya está" recuerda el ídolo, mientras define a todo lo vivido como una tragedia que los marcó para siempre en muchos ámbitos y aspectos.

A pesar de la tragedia, la buena noticia es que Mariana, la bebé de Luz Cecilia sobrevivió y creció sin mayores problemas a nivel salud. Si bien Juanes no dio muchos detalles al respecto, sí comentó que cuando era una bebé, visitaba a su madre y se quedaba recostada, por lo que, de una manera u otra, pudo construir un vínculo con ella.

