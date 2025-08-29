La gran sorpresa en el Lollapalooza 2026: ¿quién es la artista argentina que debuta en el festival?

El Lollapalooza Argentina 2026 ya tiene su grilla oficial y, como cada año, el anuncio revolucionó las redes sociales. Entre nombres internacionales que pisan fuerte en la escena global, una de las grandes sorpresas fue la incorporación de Soledad Pastorutti, referente indiscutida del folklore argentino, que debutará en este escenario masivo.
Con casi tres décadas de carrera y un camino artístico en el que siempre buscó llevar el folklore a nuevos públicos, “La Sole” se suma a la lista de artistas que harán vibrar al Hipódromo de San Isidro los días 13, 14 y 15 de marzo de 2026. Será su primera participación en el festival, un paso que consolida su propósito de tender puentes entre la música popular argentina y las nuevas generaciones.
La intérprete de clásicos como Entré a mi Pago sin Golpear, A Don Ata y Tren del Cielo compartirá cartel con algunos de los nombres más resonantes de la escena internacional, como Sabrina Carpenter, Tyler, The Creator, Chappell Roan, Deftones, Skrillex, Lorde, Lewis Capaldi y Paulo Londra, entre otros.
El anuncio oficial
“Lo venían esperando. Lo venían pidiendo. (…) En un hecho inédito, el megafestival confirma por primera vez 10 headliners al frente de una grilla de antología”, señaló el comunicado oficial de DF Entertainment, productora del evento junto a C3 Presents.
La organización destacó que esta edición marcará el inicio de la segunda década del festival en el país y que redoblará la apuesta en calidad y diversidad artística.
Line up completo del Lollapalooza Argentina 2026
Headliners: Sabrina Carpenter – Tyler, The Creator – Chappell Roan – Deftones – Skrillex – Lorde – Doechii – Turnstile – Lewis Capaldi – Paulo Londra
Otros artistas internacionales y nacionales: Ratones Paranoicos – Kygo – Peggy Gou – Interpol – Addison Rae – Katseye – Djo – Brutalismus 3000 – Ben Böhmer – Marina – Lola Young – Aitana – Danny Ocean – D4vd – Soledad – BUNT. – Royel Otis – TV Girl – The Dare – Six Sex – Horsegiirl – 2Hollis – ¥ØU$UK€ ¥UK1MAT$U – Men I Trust – Riize – Yami Safdie – Viagra Boys – Massacre – Judeline – Balu Brigada – Saramalacara – Guitarricadelafuente – Lany – The Warning – Zell – RØZ – Hamdi – Nasa Histoires – Timø – Militantes del Clímax – Ezequiel Arias – Little Boogie – Marttein – Easykid – Ryan – Joaquina – Cerounno – Amigo de Artistas – Félix Vestre – Tiger Mood – Tobika – 143Leti – Ludmila Di Pasquale – Victoria Whynot – Spaghetti Western – Terra – Reybruja – Mora Fisz – Paula OS – Jero Jones.