La gran sorpresa en el Lollapalooza 2026: ¿quién es la artista argentina que debuta en el festival?

Con casi tres décadas de carrera y un camino artístico en el que siempre buscó llevar el folklore a nuevos públicos, “La Sole” se suma a la lista de artistas que harán vibrar al Hipódromo de San Isidro los días 13, 14 y 15 de marzo de 2026. Será su primera participación en el festival, un paso que consolida su propósito de tender puentes entre la música popular argentina y las nuevas generaciones.