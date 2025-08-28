Artistas confirmados para Lollapalooza 2026: la lista que ya genera expectativa

Después de una extensa espera, uno de los festivales más grandes e importantes que se dan en el país lanzó la grilla de artista que ocuparan sus escenarios. La edición 2026 será los días 13, 14 y 15 de marzo en el Hipódromo de San Isidro.
El emblemático festival de música creado por Perry Farrell en los años 90 se prepara para tres jornadas inolvidables. Con más de 100 artistas distribuidos en cinco escenarios, el evento promete una experiencia completa que va más allá de la música. Los asistentes podrán disfrutar de actividades inmersivas que invitan a explorar nuevos espacios, junto a una variada y completa oferta gastronómica diseñada para satisfacer todos los gustos.
¿Quiénes tocan en el Lollapalooza Argentina 2026?
La edición estará encabezada por Sabrina Carpenter, Tyler, The Creator, Chappell Roan, Deftones, Addison Rae, Lorde y Skrillex. Ellos estarán acompañados por Doechii, Turnstile, Lewis Capaldi, Interpol, Addison Rae, Viagra Boys y más. En el plano nacional, se destacan Paulo Londra, Ratones Paranoicos, Massacre, Militantes del Clímax, Ryan, Saramalacara, Six Sex, y Marttein.
¿Cómo comprar entradas para el Lollapalooza Argentina 2026?
Las entradas para el Lollapalooza Argentina 2026 ya están disponibles a través de la web de AllAccess, con tres opciones de pases para disfrutar del festival:
-3 Day Pass: Este abono te da acceso a todas las actuaciones en los cinco escenarios del festival. También incluye la posibilidad de comprar comida y bebida de una selección de los mejores chefs y restaurantes, adquirir merchandising oficial de las bandas y del evento, y acceder al beergarden si eres mayor de 18 años. Además, con este pase podrás visitar sectores como Espíritu Verde y Rock & Recycle, apreciar obras de arte, usar las estaciones de agua gratuitas y alquilar lockers. Los niños menores de 10 años entran gratis al Kidzapalooza.
-3 Day Pass Plus: Con el acceso Plus, obtienes ingreso a dos áreas exclusivas dentro del predio. Estos sectores cuentan con espacios de relax con sombra, wifi, baños preferenciales y pantallas gigantes que transmiten en vivo los shows de todos los escenarios. También tendrás acceso exclusivo a puntos de compra de gastronomía, merchandising y bebidas, así como a la carga de cashless. El pase incluye juegos en el césped y un staff dedicado a asistirte.
-3 Day Pass Lolla Lounge: Este pase te da acceso exclusivo a la zona de Lounge & Terrazas, que ofrece una vista privilegiada a los escenarios principales del festival. Estas áreas son ideales para relajarse y descansar, y cuentan con wifi, baños preferenciales, lockers, puntos de venta de comida y bebida exclusivos y carga de cashless. Al igual que con el pase Plus, tendrás a tu disposición un staff dedicado a atender todas tus necesidades durante el festival.