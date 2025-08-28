Artistas confirmados para Lollapalooza 2026: la lista que ya genera expectativa

-3 Day Pass: Este abono te da acceso a todas las actuaciones en los cinco escenarios del festival. También incluye la posibilidad de comprar comida y bebida de una selección de los mejores chefs y restaurantes, adquirir merchandising oficial de las bandas y del evento, y acceder al beergarden si eres mayor de 18 años. Además, con este pase podrás visitar sectores como Espíritu Verde y Rock & Recycle, apreciar obras de arte, usar las estaciones de agua gratuitas y alquilar lockers. Los niños menores de 10 años entran gratis al Kidzapalooza.