Una actualización decepcionante: ¿qué pasará con la cuarta temporada de "Bridgerton"?

Bridgerton, la serie de época en la que uno puede inmiscuirse en el mundo ostentoso de la alta sociedad de la regencia londinense, fue uno de los mayores aciertos de Netflix, disparando el número de suscripciones y aumentando la popularidad de la plataforma de streaming. La tercera temporada rompió récords en visualizaciones y superó muchas expectativas. Pero la emoción comienza a disiparse a medida que la cuarta parte se retrasa en su estreno.