Una actualización decepcionante: ¿qué pasará con la cuarta temporada de "Bridgerton"?

Bridgerton 4 será una realidad, pero a su estreno aún le queda mucho.

Hace 2 Hs

Bridgerton, la serie de época en la que uno puede inmiscuirse en el mundo ostentoso de la alta sociedad de la regencia londinense, fue uno de los mayores aciertos de Netflix, disparando el número de suscripciones y aumentando la popularidad de la plataforma de streaming. La tercera temporada rompió récords en visualizaciones y superó muchas expectativas. Pero la emoción comienza a disiparse a medida que la cuarta parte se retrasa en su estreno.

Las certezas existen: la cuarta temporada de Bridgerton se estrenará, aunque las fechas no son cercanas. La buena noticia es que Netflix anunció hace un par de meses que el rodaje de esta parte ya había finalizado, pero el desánimo continúa porque la espera será más larga de lo pensado.

Desde Forbes señalaron con cálculos más precisos que aún falta tiempo para el estreno de Bridgerton, a pesar de que el material audiovisual ya esté listo. La filmación finalizó a principios de julio lo que permite determinar un plazo.

¿Cuándo se estrenará la temporada cuatro?

La temporada 3 de Bridgerton finalizó su rodaje en marzo de 2023 y permaneció en posproducción hasta el 24 de mayo, 14 meses después. Por lo tanto, destacaron desde Fobres, que si la filmación de la temporada cuatro terminó el mes pasado, 14 meses después de principios de julio, sería a principios de septiembre de 2026, la fecha en que se publicaría la última entrega.

Dado que la tercera temporada de Bridgerton se emitió en mayo de 2024, esto significa que hay un intervalo de dos años y cinco meses entre temporadas. Podríamos reducirlo unos meses si asumimos que la tercera temporada se vio interrumpida por huelgas, pero aun así son más de dos años.

La serie Bridgerton consta de ocho libros , y si persiste esta gran brecha, la serie no terminará el material original hasta mediados o finales de la década de 2030. Pero dado su excelente rendimiento, es lógico que Netflix tenga todas las razones para seguir adelante.

Sinopsis de Bridgerton 4, vía Netflix

La cuarta temporada se centra en Benedict, el bohemio segundo hijo. A pesar de que sus hermanos mayor y menor están felizmente casados, Benedict se resiste a sentar cabeza. Eso es así hasta que una mujer cautivadora capta su atención en el baile de máscaras de Violet Bridgerton (Ruth Gemmell). Aunque Benedict solo conoce a la Dama de Plata como su interés amoroso, en realidad es Sophie, una criada ingeniosa con sus propios secretos y sueños.

