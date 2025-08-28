La escena que conmovió a los seguidores de la teleserie "El Jardín de Olivia"

En la historia, Olivia investiga en internet los signos y síntomas del trastorno, luego de que unos niños en el parque le preguntaran al respecto. La niña lee en voz alta: “‘Aquí dice que evitan mirar a los ojos’. Yo también lo hago. ‘Tienen dificultades para relacionarse con otra persona’. Yo también hago eso. ‘Tienen conductas repetitivas como balancearse o mover las manos’. Y yo muevo las manos”.