La escena que conmovió a los seguidores de la teleserie "El Jardín de Olivia"

La joven actriz Violeta Silva recibió numerosos elogios tras protagonizar una emotiva secuencia en la teleserie El Jardín de Olivia, emitida por Mega.
La escena muestra el momento en que Olivia descubre que tiene CEA (Condición del Espectro Autista), un diagnóstico que en Chile afecta a uno de cada 50 niños. La revelación ocurre en las últimas escenas del capítulo disponible desde este jueves en MegaGo.
En la historia, Olivia investiga en internet los signos y síntomas del trastorno, luego de que unos niños en el parque le preguntaran al respecto. La niña lee en voz alta: “‘Aquí dice que evitan mirar a los ojos’. Yo también lo hago. ‘Tienen dificultades para relacionarse con otra persona’. Yo también hago eso. ‘Tienen conductas repetitivas como balancearse o mover las manos’. Y yo muevo las manos”.
En ese momento, su padre Clemente, interpretado por Pipo Gormaz, interviene: “Bueno, esas son cosas que te pasan a ti, pero que también le pasan a muchas otras personas”.
Olivia, con inquietud, pregunta: “¿Pero por qué? ¿Tengo algo malo?”. A lo que Clemente responde con cariño: “Tú no tienes absolutamente nada de malo, todo lo contrario”.
La niña insiste por la confirmación y su padre le explica con claridad: “¿Es verdad lo que me dijeron esos niños, que yo tengo autismo?”. “Sí, mi amor, tú tienes autismo”, concluye Clemente.
Tras la emisión, los seguidores de la teleserie destacaron la interpretación de Violeta Silva y valoraron la escena por su sensibilidad y realismo.