La oficina es el nuevo lugar donde nacen amistades en la Argentina, Chile y Uruguay

Pasar horas en una oficina ya no significa sólo cumplir tareas. Para los argentinos, el ámbito laboral también se transformó en un espacio donde se construyen amistades profundas. Según la última encuesta de Randstad, el 81% de los trabajadores del país afirma haber hecho amigos en su empleo. La tendencia se repite en la región: el 84% de los uruguayos y el 80% de los chilenos también señalaron haber tejido lazos en su vida profesional.
Este fenómeno tiene una marca generacional. Mientras que las generaciones anteriores solían mantener una barrera clara entre lo personal y lo laboral, los millennials y centennials derrumbaron esos límites. Hoy, para muchos jóvenes, el trabajo no es sólo un ingreso: también es una red de contención social.
Amistades que impactan en el bienestar laboral
La encuesta revela que el 79% de los trabajadores argentinos considera posible generar amistades en su empleo. En Uruguay, el número llega al 80% y en Chile al 73%. Para Andrea Ávila, CEO de Randstad en la región, las empresas ya reconocen que el clima laboral no se construye únicamente con salarios o beneficios. La socialización entre colegas también se convierte en un motor clave de productividad y compromiso.
No se trata sólo de charlas de pasillo. Cada vez más organizaciones diseñan estrategias para promover el compañerismo. En la Argentina, el 56% de los empleados asegura que su empleador fomenta los vínculos de amistad. Sin embargo, la cifra baja a 43% en Chile, lo que marca una diferencia cultural en la región.
After offices y cumpleaños
Uno de los aspectos que más pesa en el día a día son los pequeños gestos. El estudio muestra que apenas el 36% de los argentinos participa en actividades de socialización organizadas por su empresa, como after offices o encuentros recreativos. En Chile, en cambio, el número asciende al 44%.
Los cumpleaños también reflejan esta dinámica: sólo el 17% de las empresas argentinas los festeja siempre, mientras que en Chile la cifra llega al 29%. Uruguay, en tanto, se ubica en un punto intermedio con un 19%.
Jóvenes que redefinen el trabajo
Para los trabajadores más jóvenes, la amistad en la oficina es parte de su bienestar integral. No sorprende que el 46% de los argentinos considere que ni el home office ni los formatos híbridos debilitaron los vínculos con su equipo. Los jóvenes ya no piensan al trabajo como un espacio aislado, sino como un lugar donde los lazos humanos son tan importantes como las responsabilidades diarias.
La encuesta de Randstad confirma que los vínculos sociales ya no son accesorios en el mundo del trabajo. Son parte del ADN de las organizaciones modernas. Festejar un cumpleaños, compartir un café o participar en un after office puede parecer algo pequeño, pero esas instancias construyen culturas laborales más humanas, atractivas y sostenibles.