La oficina es el nuevo lugar donde nacen amistades en la Argentina, Chile y Uruguay

Pasar horas en una oficina ya no significa sólo cumplir tareas. Para los argentinos, el ámbito laboral también se transformó en un espacio donde se construyen amistades profundas. Según la última encuesta de Randstad, el 81% de los trabajadores del país afirma haber hecho amigos en su empleo. La tendencia se repite en la región: el 84% de los uruguayos y el 80% de los chilenos también señalaron haber tejido lazos en su vida profesional.