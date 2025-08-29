"Me robaron en pleno centro": la tarde de terror que vivió "Chicho" Serna en Villa La Angostura

Un episodio inesperado empañó la estadía de Mauricio “Chicho” Serna en Villa La Angostura. El exfutbolista colombiano, que hace algunas semanas dejó su puesto en el Consejo de Fútbol de Boca, fue víctima de un robo en pleno centro de la ciudad neuquina durante la tarde del miércoles.
El hecho ocurrió alrededor de las 19.30, en la intersección de las calles Las Muticias y Las Fucsias, a pocos metros de la concurrida avenida Los Arrayanes. Según detalló el medio LM de Neuquén, Serna había estacionado su vehículo y se encontraba cenando en un restaurante junto a su esposa y algunos amigos cuando se produjo el ataque.
Mientras el grupo disfrutaba de la cena, un hombre rompió uno de los vidrios del auto del colombiano y se llevó varios bolsos con pertenencias de valor que estaban en el interior. El exjugador recién se dio cuenta del robo cuando salió del restaurante para mover el coche, que había quedado estacionado en contramano.
Minutos antes, un comerciante de la zona ya había advertido la situación y dio aviso a la Policía. Las cámaras de seguridad del área registraron al ladrón sentado en el cordón de la vereda para disimular, hasta que en un momento se acercó al vehículo, rompió el vidrio y huyó caminando con una mochila y un bolso en las manos.
Entre los objetos sustraídos había un teléfono celular iPhone, distintos maquillajes y varias cadenas de plata y oro. Sin embargo, la rápida acción policial permitió localizar al sospechoso en las inmediaciones de otro restaurante céntrico. El hombre, conocido en la zona por antecedentes similares, fue detenido poco después.
Final con alivio
La policía recuperó los elementos robados, que incluían los bolsos y pertenencias personales de Serna. Horas más tarde, el exintegrante del Consejo de Fútbol de Boca pudo recuperar todo y se mostró aliviado, posando sonriente en la comisaría local tras el operativo que puso fin a la pesadilla.