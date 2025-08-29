"Me robaron en pleno centro": la tarde de terror que vivió "Chicho" Serna en Villa La Angostura

Minutos antes, un comerciante de la zona ya había advertido la situación y dio aviso a la Policía. Las cámaras de seguridad del área registraron al ladrón sentado en el cordón de la vereda para disimular, hasta que en un momento se acercó al vehículo, rompió el vidrio y huyó caminando con una mochila y un bolso en las manos.