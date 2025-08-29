Secciones
EspectáculosFamosos

La esposa de Bruce Willis tomó la difícil decisión de sacarlo de la casa familiar

Emma Heming confesó que trasladaron al actor a una casa de cuidados especiales, "una de las decisiones más difíciles".

Bruce Willis debió ser trasladado a una casa de cuidados especiales. Bruce Willis debió ser trasladado a una casa de cuidados especiales.
Hace 3 Hs

Emma Heming acompaña a Bruce Willis en una batalla contra la demencia frontotemporal, con la que fue diagnosticado a los 68 años y que su avance empeora con el paso de los meses. En el último tiempo, la empresaria tomó la dura decisión de trasladar a su esposo a un "segundo hogar", para poder recibir atención médica el día completo.

Lo que nadie vio: qué famosos aparecen en la decoración de la casa de Lali Espósito

Lo que nadie vio: qué famosos aparecen en la decoración de la casa de Lali Espósito

En una entrevista con Diane Sawyer para ABC News, Heming reveló que el actor fue trasladado fuera de la casa familiar a sus 70 años. Willis ahora vive en un hogar de cuidados especiales cercano, una decisión que, según contó Heming, Willis hubiera querido para que la vida de sus hijas no se viera afectada por los cambios en su hogar.

Emma Heming confesó el traslado de Bruce Willis

“Fue una de las decisiones más difíciles que he tenido que tomar hasta ahora”, confesó la empresaria de 47 años.  “Pero sabía, ante todo, que Bruce querría eso para nuestras hijas”. El actor ahora vive con un equipo de cuidados a tiempo completo en una casa de una sola planta mientras su condición evoluciona y sus necesidades se vuelven más complejas e intensas.

“Sabes, él querría que estuvieran en un hogar que se adaptara más a sus necesidades, no a las suyas”, agregó Emma. La actriz reveló que trató de asegurar el trato de sus dos hijas, Mabel, de 13 años, y Evelyn, de 11 años, con su padre, llevándolas a desayunar y cenar con su padre y que también visita "mucho" a Willis.

La relación de Bruce Willis con su familia

“Cuando vamos, estamos al aire libre o viendo una película”, explicó. “Se trata simplemente de poder estar presente y conectar con Bruce”. Al dar una actualización sobre la salud de la estrella, añadió: "Bruce sigue muy activo. En general, Bruce goza de muy buena salud. Es solo que su cerebro le está fallando". Sin embargo, explicó que sus capacidades lingüísticas “están desapareciendo”, pero la familia “aprendió a adaptarse”.

Heming hizo la entrevista a la ABC en el marco del debut de su nuevo libro “El viaje inesperado: encontrar fuerza, esperanza y a uno mismo en el camino del cuidado”, donde la empresaria cuenta en profundidad los problemas de salud de Willis. El libro se publicará el 9 de septiembre.

Temas Bruce Willis
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Evangelina Anderson rompió el silencio y habló de su separación de Martín Demichelis

Evangelina Anderson rompió el silencio y habló de su separación de Martín Demichelis

Lo más popular
Escándalo por los audios: “No vienen por mí, sino por la libertad de todos”, remarcó Milei
1

Escándalo por los audios: “No vienen por mí, sino por la libertad de todos”, remarcó Milei

El tiempo en Tucumán: preparate para un viernes caluroso y para recibir la tormenta de Santa Rosa
2

El tiempo en Tucumán: preparate para un viernes caluroso y para recibir la tormenta de Santa Rosa

Una mujer usurpó un título de abogada y estafó a clientes
3

Una mujer usurpó un título de abogada y estafó a clientes

Marcela Pagano acusó a Guillermo Francos por la filtración de los audios de Spagnuolo
4

Marcela Pagano acusó a Guillermo Francos por la filtración de los audios de Spagnuolo

Luis Campos, sobre el caso Alberdi: Negamos rotundamente el tema del narcotráfico
5

Luis Campos, sobre el caso Alberdi: "Negamos rotundamente el tema del narcotráfico"

Incidentes en Corrientes obligan a suspender una caminata de La Libertad Avanza
6

Incidentes en Corrientes obligan a suspender una caminata de La Libertad Avanza

Más Noticias
Alerta por fuertes vientos de hasta 100 km/h en tres provincias: ¿cuáles son y cómo estará el clima durante el fin de semana?

Alerta por fuertes vientos de hasta 100 km/h en tres provincias: ¿cuáles son y cómo estará el clima durante el fin de semana?

Día de San Miguel Arcángel: por qué se celebra cada 29 de septiembre y cuál es su relevancia para la Iglesia Católica

Día de San Miguel Arcángel: por qué se celebra cada 29 de septiembre y cuál es su relevancia para la Iglesia Católica

Millonaria condena por irregularidades en la suscripción de un plan de ahorros automotor

Millonaria condena por irregularidades en la suscripción de un plan de ahorros automotor

Feng Shui: dónde colocar un frasco con sal para atraer la abundancia en septiembre

Feng Shui: dónde colocar un frasco con sal para atraer la abundancia en septiembre

La tormenta de Santa Rosa llegará este fin de semana: ¿cuáles serán las regiones más afectadas?

La tormenta de Santa Rosa llegará este fin de semana: ¿cuáles serán las regiones más afectadas?

“Homo Argentum” llega a las plataformas de streaming: dónde verla y cuándo

“Homo Argentum” llega a las plataformas de streaming: dónde verla y cuándo

Luego de que le diagnosticaran un cáncer terminal, se separó y vivió su sexualidad con más de 200 hombres

Luego de que le diagnosticaran un cáncer terminal, se separó y vivió su sexualidad con más de 200 hombres

Los cuatro alimentos que no debemos recalentar porque afectan la salud

Los cuatro alimentos que no debemos recalentar porque afectan la salud

Comentarios