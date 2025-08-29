La esposa de Bruce Willis tomó la difícil decisión de sacarlo de la casa familiar

Emma Heming acompaña a Bruce Willis en una batalla contra la demencia frontotemporal, con la que fue diagnosticado a los 68 años y que su avance empeora con el paso de los meses. En el último tiempo, la empresaria tomó la dura decisión de trasladar a su esposo a un "segundo hogar", para poder recibir atención médica el día completo.
En una entrevista con Diane Sawyer para ABC News, Heming reveló que el actor fue trasladado fuera de la casa familiar a sus 70 años. Willis ahora vive en un hogar de cuidados especiales cercano, una decisión que, según contó Heming, Willis hubiera querido para que la vida de sus hijas no se viera afectada por los cambios en su hogar.
Emma Heming confesó el traslado de Bruce Willis
“Fue una de las decisiones más difíciles que he tenido que tomar hasta ahora”, confesó la empresaria de 47 años. “Pero sabía, ante todo, que Bruce querría eso para nuestras hijas”. El actor ahora vive con un equipo de cuidados a tiempo completo en una casa de una sola planta mientras su condición evoluciona y sus necesidades se vuelven más complejas e intensas.
“Sabes, él querría que estuvieran en un hogar que se adaptara más a sus necesidades, no a las suyas”, agregó Emma. La actriz reveló que trató de asegurar el trato de sus dos hijas, Mabel, de 13 años, y Evelyn, de 11 años, con su padre, llevándolas a desayunar y cenar con su padre y que también visita "mucho" a Willis.
La relación de Bruce Willis con su familia
“Cuando vamos, estamos al aire libre o viendo una película”, explicó. “Se trata simplemente de poder estar presente y conectar con Bruce”. Al dar una actualización sobre la salud de la estrella, añadió: "Bruce sigue muy activo. En general, Bruce goza de muy buena salud. Es solo que su cerebro le está fallando". Sin embargo, explicó que sus capacidades lingüísticas “están desapareciendo”, pero la familia “aprendió a adaptarse”.
Heming hizo la entrevista a la ABC en el marco del debut de su nuevo libro “El viaje inesperado: encontrar fuerza, esperanza y a uno mismo en el camino del cuidado”, donde la empresaria cuenta en profundidad los problemas de salud de Willis. El libro se publicará el 9 de septiembre.