Lo que nadie vio: qué famosos aparecen en la decoración de la casa de Lali Espósito

La actriz y cantante Lali Espósito sorprendió a sus seguidores al abrir las puertas de su hogar y mostrar parte de su decoración a través de un video en Instagram. En las imágenes, la artista dejó ver los íconos que la inspiran y que cuelgan enmarcados en las paredes de su casa, reflejando la fuerte influencia musical y cultural que ha marcado su vida.