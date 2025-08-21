Secciones
Lo que nadie vio: qué famosos aparecen en la decoración de la casa de Lali Espósito

A través de las redes sociales, la artista decidió mostrar la intimidad de su hogar y compartir detalles de la decoración.

Hace 1 Hs

La actriz y cantante Lali Espósito sorprendió a sus seguidores al abrir las puertas de su hogar y mostrar parte de su decoración a través de un video en Instagram. En las imágenes, la artista dejó ver los íconos que la inspiran y que cuelgan enmarcados en las paredes de su casa, reflejando la fuerte influencia musical y cultural que ha marcado su vida.

Entre los retratos se pudieron distinguir grandes referentes de la música y la cultura popular: Mick Jagger, vocalista de The Rolling Stones; Charly García; Gustavo Cerati; Cher, ícono del pop de los ’90 y 2000; Indio Solari; y el recordado Sandro. Además, Lali incluyó un homenaje al fútbol argentino con un cuadro de Diego Maradona junto a su mamá, Doña Tota.

El video no solo reflejó su admiración por estas figuras, sino también detalles de su vida cotidiana: la historia fue musicalizada con una canción de Sandro y, entre las escaleras, se dejó ver el gato de su novio Pedro Rosemblat, compañero del felino Villano.

Temas Lali Espósito
