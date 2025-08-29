Es el lugar más remoto del mundo: dónde queda el cementerio de naves espaciales

¿Qué tiene este sitio que otros no tengan? Para empezar, una ubicación “privilegiada” para estos fines. Se encuentra en el medio del Pacífico, a 1600 kilómetros de las tierras más cercanas: al norte, la isla de Ducie; al noreste, Motu Nui, cerca de la isla de Pascua; y al sur, la Isla Maher, en la Antártida. Estos lugares no están habitados.