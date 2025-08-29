Foro Impulso NOA: reconocimiento a “Empresas que transforman”

Categoría “Impacto Social” para ingenio Santa Rosa

La distinción en la Categoría “Impacto Social” fue para el Ingenio Santa Rosa. Fue recibida por Melanie Oscares, auxiliar en Sistema de Gestión de Calidad de la compañía. Se trata de una agroindustria tucumana con más de un siglo de trayectoria, que integra de manera directa el trabajo en el campo con el proceso industrial en fábrica. Fundada en 1885, combina tradición e innovación para producir azúcar blanco tipo A y bioetanol.