Foro Impulso NOA: reconocimiento a “Empresas que transforman”
Melanie Oscares
Hace 2 Hs

En el marco del Foro Impulso NOA, los presidentes de Fundación del Tucumán, Sebastián Budeguer y el de Fundación León, Máximo Bulacio, fueron los encargados de entregar los reconocimientos “Empresas que transforman”, en sus tres categorías: Impacto Social (ingenio Santa Rosa), Impacto Ambiental (Arca Continental) y Triple Impacto (Citromax Group). La estatuilla fue diseñada por la artista Patricia Nader. Para la ocasión se presentaron 25 empresas. También hubo menciones especiales para Argenti Lemon, para UPA empresa social  y para el Grupo Azul.

Categoría “Impacto Social” para ingenio Santa Rosa

La distinción en la Categoría “Impacto Social” fue para el Ingenio Santa Rosa. Fue recibida por Melanie Oscares, auxiliar en Sistema de Gestión de Calidad de la compañía. Se trata de una agroindustria tucumana con más de un siglo de trayectoria, que integra de manera directa el trabajo en el campo con el proceso industrial en fábrica. Fundada en 1885, combina tradición e innovación para producir azúcar blanco tipo A y bioetanol.



Categoría “Impacto Ambiental” para Arca Continental

El premio en la Categoría “Impacto Ambiental” correspondió a Arca Continental. Lo recibió el jefe de Asuntos Públicos, Comunicación y Sustentabilidad, Alvaro Barcatt. Actualmente, Arca Continental es uno de los embotelladores de Coca-Cola más importantes del mundo y atiende a más de 128 millones de consumidores en cinco países: la región norte y occidente de México, Ecuador, Perú, el norte de Argentina y el suroeste de Estados Unidos.



Categoría “Triple Impacto” para Citromax

Florencia Quiñones, Responsable de Sustentabilidad de Citromax fue la encargada de recibir la distinción sobre “Triple Impacto”.



Citromax Group es un grupo agroindustrial internacional. Se posiciona como referente global en la producción de limones y sus derivados. Citromax lleva adelante un proceso productivo totalmente integrado: desde el cultivo en miles de hectáreas propias hasta el procesamiento y empaque en plantas industriales certificadas.

