Tucumán será hoy sede del Foro Impulso NOA
El hotel Hilton. El hotel Hilton.
Hace 52 Min

El Foro Impulso NOA, una iniciativa organizada por Fundación León y Fundación del Tucumán, presentado por LA GACETA, se realizará hoy desde las 18.30, en el salón El Abasto, del Hotel Hilton.

El encuentro, libre y gratuito, tendrá dos momentos: uno de escucha, reflexión e inspiración, con disertantes que llegarán a Tucumán especialmente para la ocasión. Y otro, en el que -mediante la evaluación de un Jurado de Expertos- se reconocerá a las empresas que generan impacto socioambiental en Tucumán. 

Se postularon unas 30 empresas. Entre los disertantes estarán Javier García Moritán (director Ejecutivo de Grupo de Fundaciones y Empresas –GDFE-), que se referirá a “La Acción Colectiva: el poder de las alianzas para transformar realidades”, cómo la colaboración entre empresas, Organizaciones de la Sociedad Civil y sector público puede multiplicar el impacto social y ambiental. También estará Vanesa Vázquez (Gerente de Impacto Positivo – Cervecería y Maltería Quilmes) que hablara sobre “La sostenibilidad es un buen negocio”, estrategias para integrar la sostenibilidad en el ADN de las empresas y potenciar su rentabilidad. Natalia Mazzei (Ecointensa) expondrá sobre “Más allá del greenwashing: empresas que educan y generan conciencia. El rol de las empresas como agentes de cambio en tiempos de hiperconsumo, proponiendo modelos sostenibles y contribuyendo a la educación ambiental”.

