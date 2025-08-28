Tucumán será hoy sede del Foro Impulso NOA

Se postularon unas 30 empresas. Entre los disertantes estarán Javier García Moritán (director Ejecutivo de Grupo de Fundaciones y Empresas –GDFE-), que se referirá a “La Acción Colectiva: el poder de las alianzas para transformar realidades”, cómo la colaboración entre empresas, Organizaciones de la Sociedad Civil y sector público puede multiplicar el impacto social y ambiental. También estará Vanesa Vázquez (Gerente de Impacto Positivo – Cervecería y Maltería Quilmes) que hablara sobre “La sostenibilidad es un buen negocio”, estrategias para integrar la sostenibilidad en el ADN de las empresas y potenciar su rentabilidad. Natalia Mazzei (Ecointensa) expondrá sobre “Más allá del greenwashing: empresas que educan y generan conciencia. El rol de las empresas como agentes de cambio en tiempos de hiperconsumo, proponiendo modelos sostenibles y contribuyendo a la educación ambiental”.