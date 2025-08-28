Armani gigante: atajó dos penales y metió a River entre los ocho mejores de la Copa Argentina

La polémica llegó a los 23’, cuando Montiel fue derribado en el área tras un desborde de Acuña y todo River reclamó penal, pero el árbitro dejó seguir. En el tramo final, el “Millonario” sufrió: primero Armani y luego Montiel despejaron en el área chica, y más tarde Tagliamonte le ahogó el grito a Lencina. En tiempo de descuento, el arquero de Unión volvió a salvar a su equipo ante un remate a quemarropa, y en la réplica Nicolás Palavecino definió mal ante Armani. La igualdad sin goles forzó la tanda de penales.