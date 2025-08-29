Jaldo destacó la inversión que se hizo en obras públicas en Tucumán

Otra de las obras mencionadas por Nazur es la doble terna El Bracho - Villa Quinteros, que beneficiará a más de 600.000 tucumanos con un servicio eléctrico más estable, reduciendo los cortes de energía durante el verano. “Es una obra realmente histórica, importante, donde pensamos en la industria. Hoy el Gran San Miguel de Tucumán es abastecido por dos líneas, El Bracho - Cevil Pozo y El Bracho - Independencia. Vamos a descomprimir esas dos líneas haciendo que la energía se transporte por estos 52 kilómetros de doble terna de 132 KB que nos va a aliviar las líneas para evitar los cortes. Esto es una solución definitiva y estructural al problema”, explicó. Según detalló, la inversión para esta obra ronda los u$s 65 millones.