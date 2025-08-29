Secciones
Jaldo destacó la inversión que se hizo en obras públicas en Tucumán

Resaltó que se ejecutaron proyectos por una inversión superior a los U$S280 millones.

Matias Argañaraz
Por Matias Argañaraz Hace 3 Hs

El gobernador Osvaldo Jaldo, junto al ministro de Economía, Daniel Abad, y el ministro de Obras y Servicios Públicos, Marcelo Nazur, encabezó una conferencia de prensa en Casa de Gobierno para exponer el avance de las obras que se desarrollan en la provincia. En la ocasión, destacaron la generación de empleo que estas iniciativas representan, el presupuesto destinado a su ejecución y anunciaron medidas económicas destinadas a instituciones que brindan servicios a personas con discapacidad.

Entre los proyectos señalados, Nazur mencionó el Procrear II en Manantial Sur, iniciado en agosto, que permitirá el acceso a la vivienda a más de 3.000 familias tucumanas. “Hoy en el predio se encuentran 20 empresas trabajando, dándole trabajo a personas que estaban desempleadas. Es una gestión del gobernador, darle empleo genuino a más de 320 personas y son números reales”, destacó el ministro. El funcionario precisó que la inversión en el Procrear Tucumán es íntegramente provincial y asciende a u$s 80 millones. “Es una obra que se va a realizar en 18 meses y que viene también a dinamizar la economía provincial”, aseguró.

Otra de las obras mencionadas por Nazur es la doble terna El Bracho - Villa Quinteros, que beneficiará a más de 600.000 tucumanos con un servicio eléctrico más estable, reduciendo los cortes de energía durante el verano. “Es una obra realmente histórica, importante, donde pensamos en la industria. Hoy el Gran San Miguel de Tucumán es abastecido por dos líneas, El Bracho - Cevil Pozo y El Bracho - Independencia. Vamos a descomprimir esas dos líneas haciendo que la energía se transporte por estos 52 kilómetros de doble terna de 132 KB que nos va a aliviar las líneas para evitar los cortes. Esto es una solución definitiva y estructural al problema”, explicó. Según detalló, la inversión para esta obra ronda los u$s 65 millones.

En línea con lo expresado por Nazur, Jaldo subrayó que varias de estas obras fueron transferidas del Gobierno nacional a la provincia y se ejecutan con financiamiento diverso: nacional, internacional y también provincial. “Pero acá no mencionamos las obras que estamos haciendo en la provincia de Tucumán, como son las escuelas, las rutas provinciales o la cárcel que en la primera semana de septiembre nos entregan. Estas son las obras que venimos haciendo con el presupuesto de la provincia en diferentes áreas, características y tipología”, señaló el mandatario.

Discapacidad

En otro momento de la conferencia, el gobernador y el ministro de Economía anunciaron la implementación de exenciones impositivas para instituciones, fundaciones y transportistas que prestan servicios a personas con discapacidad en la provincia.

“La problemática de la discapacidad a nivel nacional también impacta en nuestra provincia, y nosotros, desde el Gobierno provincial y desde nuestro espacio político, con nuestros tres diputados, votamos a favor de la emergencia en materia de discapacidad en el Congreso de la Nación. Eso es importante, pero muchas veces no es suficiente. Por eso hemos querido también tomar medidas a nivel provincial”, señaló Jaldo. Luego, agregó: “Hemos logrado eximir, exceptuar y realizar algunas modificaciones de los impuestos provinciales a quienes prestan los servicios en Tucumán. Ya hemos firmado el instrumento, con lo cual entendemos que a todas las organizaciones que brindan diferentes tipos de servicios les va a significar un aporte importante”.

Por su parte, Abad explicó que el decreto firmado por el gobernador faculta al Poder Ejecutivo a reducir alícuotas en el impuesto sobre los Ingresos Brutos. Según el ministro, “aquellas instituciones y transportistas que figuren en el registro nacional de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) y que presten servicios dentro de Tucumán van a gozar de alícuota cero hasta el 31 de diciembre de este año, porque tiene que coincidir con el año fiscal y presupuestario”.

El decreto entrará en vigencia próximamente y permitirá que las instituciones y transportistas no paguen Ingresos Brutos, como una manera de aliviar la problemática que enfrenta el sector.

El gobierno remarcó el monto invertido en obras de vivienda, agua y energía

“Si hablamos del mes de agosto, estamos superando los u$s 280 millones en inversiones con la licitación que se va a generar mañana (por hoy), que es una apertura de sobre con la adjudicación del acueducto de Vipos”, comentó el ministro Nazur junto al gobernador Jaldo. En otras líneas, deslizó que se trata de una obra estructural para agua que beneficiará al Gran San Miguel de Tucumán y que triplicará la capacidad de transporte. “En materia de obra pública estamos hablando de proyectos estructurales e históricos en Tucumán. Y esto se lo hizo en un año y nueve meses de gestión”, cerró.

Temas San Miguel de TucumánVilla QuinterosOsvaldo JaldoEl BrachoDaniel AbadMarcelo Nazur
