Jaldo supervisó obras en la Ruta 344 e inauguró destacamento policial en Monteros

El ministro del Interior, Darío Monteros, destacó que “con la decisión política del gobernador en materia de seguridad, hoy inauguramos una nueva infantería con sede en Monteros. No solo ya tenemos la de Monteros, sino también la de Tafí del Valle, para reforzar la presencia en la Unidad Regional Oeste”. Además, señaló que “con recursos de la provincia se entregó una Traffic que será destinada al traslado de personas con discapacidad y también cinco motocicletas para la guardia urbana” y adelantó que “la repavimentación de la ruta 344 estará finalizada en menos de treinta días, de acuerdo a lo informado por Vialidad”.