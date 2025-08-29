Secciones
CulturaTeatro

El cine club vuelve a la Alianza Francesa con un clásico de la nouvelle vague

El grupo teatral “Tajo” proyectará un clásico de Jean-Luc Godard en Mendoza 257.

ALIANZA FRANCESA DE TUCUMÁN ALIANZA FRANCESA DE TUCUMÁN
Hace 3 Hs

El grupo teatral “Tajo”, en coordinación con la directora de la Alianza Francesa, Mariana Sawaya, dará inicio esta noche a un nuevo ciclo de cine en el espacio cultural de la institución. La actividad comenzará a las 21, en la sede de Mendoza 257, con la proyección de “Vivre sa vie” del director francés Jean-Luc Godard.

El evento marca la reinauguración del cine club, una propuesta cultural que supo funcionar en los años ‘90. En aquella época, las películas se proyectaban en formato de 35 milímetros, un detalle que todavía despierta la ilusión de quienes impulsan esta nueva etapa.

“Con este evento, se reinaugurará un ciclo de cine que se realizaba en los años ‘90 pero se hacía con películas de 35 milímetros. Sería un sueño volver a proyectar en 35 milímetros en la Alianza Francesa”, expresó Nicolás Aráoz, integrante del grupo teatral y uno de los principales impulsores de la iniciativa.

Además, el equipo adelantó que planea trasladar la propuesta al aire libre. La idea es esperar la llegada de la primavera para habilitar el jardín de la institución y proyectar películas en un cine club a cielo abierto.

El cine club vuelve a la Alianza Francesa con un clásico de la nouvelle vague


Temas San Miguel de Tucumán
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Así es el Frankenstein de Guillermo del Toro: actores y cómo será su versión del clásico de terror

Así es el "Frankenstein" de Guillermo del Toro: actores y cómo será su versión del clásico de terror

Lo más popular
Escándalo por los audios: “No vienen por mí, sino por la libertad de todos”, remarcó Milei
1

Escándalo por los audios: “No vienen por mí, sino por la libertad de todos”, remarcó Milei

El tiempo en Tucumán: preparate para un viernes caluroso y para recibir la tormenta de Santa Rosa
2

El tiempo en Tucumán: preparate para un viernes caluroso y para recibir la tormenta de Santa Rosa

Una mujer usurpó un título de abogada y estafó a clientes
3

Una mujer usurpó un título de abogada y estafó a clientes

Marcela Pagano acusó a Guillermo Francos por la filtración de los audios de Spagnuolo
4

Marcela Pagano acusó a Guillermo Francos por la filtración de los audios de Spagnuolo

Luis Campos, sobre el caso Alberdi: Negamos rotundamente el tema del narcotráfico
5

Luis Campos, sobre el caso Alberdi: "Negamos rotundamente el tema del narcotráfico"

Incidentes en Corrientes obligan a suspender una caminata de La Libertad Avanza
6

Incidentes en Corrientes obligan a suspender una caminata de La Libertad Avanza

Más Noticias
Marcela Pagano acusó a Guillermo Francos por la filtración de los audios de Spagnuolo

Marcela Pagano acusó a Guillermo Francos por la filtración de los audios de Spagnuolo

Luis Campos, sobre el caso Alberdi: Negamos rotundamente el tema del narcotráfico

Luis Campos, sobre el caso Alberdi: "Negamos rotundamente el tema del narcotráfico"

Alerta por fuertes vientos de hasta 100 km/h en tres provincias: ¿cuáles son y cómo estará el clima durante el fin de semana?

Alerta por fuertes vientos de hasta 100 km/h en tres provincias: ¿cuáles son y cómo estará el clima durante el fin de semana?

El tiempo en Tucumán: preparate para un viernes caluroso y para recibir la tormenta de Santa Rosa

El tiempo en Tucumán: preparate para un viernes caluroso y para recibir la tormenta de Santa Rosa

Día de San Miguel Arcángel: por qué se celebra cada 29 de septiembre y cuál es su relevancia para la Iglesia Católica

Día de San Miguel Arcángel: por qué se celebra cada 29 de septiembre y cuál es su relevancia para la Iglesia Católica

Escándalo por los audios: “No vienen por mí, sino por la libertad de todos”, remarcó Milei

Escándalo por los audios: “No vienen por mí, sino por la libertad de todos”, remarcó Milei

Caso Alberdi: ¿“Chipi” Jiménez complicó más al matrimonio Campos?

Caso Alberdi: ¿“Chipi” Jiménez complicó más al matrimonio Campos?

Una mujer usurpó un título de abogada y estafó a clientes

Una mujer usurpó un título de abogada y estafó a clientes

Comentarios