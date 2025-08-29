El cine club vuelve a la Alianza Francesa con un clásico de la nouvelle vague

El grupo teatral “Tajo”, en coordinación con la directora de la Alianza Francesa, Mariana Sawaya, dará inicio esta noche a un nuevo ciclo de cine en el espacio cultural de la institución. La actividad comenzará a las 21, en la sede de Mendoza 257, con la proyección de “Vivre sa vie” del director francés Jean-Luc Godard.
El evento marca la reinauguración del cine club, una propuesta cultural que supo funcionar en los años ‘90. En aquella época, las películas se proyectaban en formato de 35 milímetros, un detalle que todavía despierta la ilusión de quienes impulsan esta nueva etapa.
“Con este evento, se reinaugurará un ciclo de cine que se realizaba en los años ‘90 pero se hacía con películas de 35 milímetros. Sería un sueño volver a proyectar en 35 milímetros en la Alianza Francesa”, expresó Nicolás Aráoz, integrante del grupo teatral y uno de los principales impulsores de la iniciativa.
Además, el equipo adelantó que planea trasladar la propuesta al aire libre. La idea es esperar la llegada de la primavera para habilitar el jardín de la institución y proyectar películas en un cine club a cielo abierto.