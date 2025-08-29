El cine club vuelve a la Alianza Francesa con un clásico de la nouvelle vague

El grupo teatral “Tajo”, en coordinación con la directora de la Alianza Francesa, Mariana Sawaya, dará inicio esta noche a un nuevo ciclo de cine en el espacio cultural de la institución. La actividad comenzará a las 21, en la sede de Mendoza 257, con la proyección de “Vivre sa vie” del director francés Jean-Luc Godard.