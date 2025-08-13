 "La Mona" Jiménez vuelve a Tucumán y promete una fiesta histórica
"La Mona" Jiménez vuelve a Tucumán y promete una fiesta histórica

El show será el 30 de agosto en el Parque Cultural de Lules, con sectores VIP, múltiples barras de bebidas y puestos de comida. La producción asegura que la logística y la seguridad estarán preparadas para recibir a miles de fanáticos de toda la región.

VUELVE A TUCUMÁN. Carlos "La Mona" Jiménez se presentará en Lules el 30 de agosto
Belén Castellano
Después de más de tres años, el cuarteto cordobés volverá a sonar en Tucumán de la mano de su máximo exponente: Carlos “La Mona” Jiménez. El ídolo llegará con toda su banda el viernes 30 de agosto al Parque Cultural de Lules, en un evento que la producción describe como la fiesta más esperada del año.

La confirmación llegó de la mano de Julio Rasuk con un mensaje que enloqueció a los fanáticos: “¡Beso a beso Tucumán! La fiesta más esperada del año llega al Parque Cultural de Lules con el más grande de todos… ¡La Mona Jiménez!”. El anuncio desató la expectativa entre quienes hace tiempo esperan su regreso".

Las entradas están disponibles en formato online y, para quienes prefieren el formato físico, en La Rockería. Habrá sectores generales y un espacio VIP para quienes quieran una experiencia más cómoda

Un predio preparado para una noche histórica

Rasuk, productor del show, adelantó que eligieron Lules por su capacidad y comodidad: “Tiene un predio nuevo grande que se llama Parque Cultural, que está sobre la ruta y tiene tres accesos —norte, sur y este— muy cómodos para la gente. Esperamos mucha concurrencia de Salta, Catamarca, Buenos Aires, Córdoba, La Rioja y Jujuy”, explicó.

El evento contará con múltiples barras de bebidas, puestos de comidas y una logística pensada para evitar inconvenientes: “Preparamos todo para que haya mucha fluidez en las zonas de cajas y de baños, sobre todo. Queremos romper el mito de que los bailes de La Mona son complicados porque sabemos que puede salir muy bien con presencia policial y asistentes de la Cruz Roja en todo el campo”, detalló Rasuk.

EL ANUNCIO. Flyer del evento.

"Un show que promete"

La última vez que Jiménez pisó suelo tucumano fue hace más de tres años. Su retorno, según el productor, no será un recital más: “Será un mega evento. Jiménez no viene hace más de tres años a Tucumán, así que es un show que promete”, aseguró Rasuk.

“El Mandamás”, como lo apodan sus seguidores, ofrecerá un show cargado de clásicos y energía: “Una noche a puro cuarteto, emoción y alegría como sólo él sabe darla. ¡Me enamoré de ti!”, anticipó la producción, en referencia a uno de sus éxitos más coreados.

