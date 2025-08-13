"La Mona" Jiménez vuelve a Tucumán y promete una fiesta histórica

El evento contará con múltiples barras de bebidas, puestos de comidas y una logística pensada para evitar inconvenientes: “Preparamos todo para que haya mucha fluidez en las zonas de cajas y de baños, sobre todo. Queremos romper el mito de que los bailes de La Mona son complicados porque sabemos que puede salir muy bien con presencia policial y asistentes de la Cruz Roja en todo el campo”, detalló Rasuk.