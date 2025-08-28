Secciones
Endeudarse en Argentina: qué recomiendan los expertos ante tasas récord

Tarjetas, préstamos o billeteras virtuales: cómo conviene financiarse.

Hace 2 Hs

Las tasas de interés en Argentina están en niveles récord. Mientras los plazos fijos superan el 50% anual, quienes necesitan endeudarse enfrentan costos que pueden llegar a 340% al año en bancos líderes e incluso superar el 1.000% en financieras más chicas.

Frente a este escenario, muchos se preguntan: ¿qué conviene usar para financiarse, tarjeta de crédito, préstamo personal o billetera virtual?

Tasas de interés: cuánto cuesta financiarse en Argentina

Según el Banco Central (BCRA), las tasas actuales son:

Préstamos personales en bancos: en torno al 74% anual (TNA), con costos totales que trepan hasta 343% en algunas entidades.

Adelantos de cuenta corriente: 86,8% TNA.

Tarjetas de crédito: entre 100% y 140% TEA en bancos grandes, con casos extremos como Banco de Córdoba, que llega a 370% anual.

Billeteras virtuales (ej. Mercado Pago): entre 12% y 75% TEA, según cuotas y promociones.

Por ejemplo, financiar un consumo de $14.900 en Mercado Pago:

A 1 cuota: se pagan $16.691,5 (+12%).

A 3 cuotas: $18.267 (+22,6%).

A 12 cuotas: $26.100 (TEA de 75,2%).

Qué recomiendan los economistas

Los expertos coinciden en que endeudarse debe ser la última opción, sobre todo para gastos corrientes como supermercado o consumo diario.

Nahuel Bernues (Quaestus): “Las tasas de las tarjetas son una locura, no conviene nunca financiarse ahí. Mejor usar un crédito personal para cancelar la tarjeta si no llegás a pagar”.

Javier Dicristo (Banco Meridian): “La tarjeta es el medio de pago más común, pero tiene de las tasas más altas. Conviene más un préstamo personal”.

Federico Glustein (UBA): “Hoy conviene más financiarse con billeteras virtuales o adelantos, donde la tasa está debajo del 90%, frente al 100% o más de los créditos personales y tarjetas”.

Esteban Castro (Inv.est): “La excepción son las cuotas sin interés reales, que aún existen en algunas promos. Son la mejor forma de ganarle a la inflación pagando en pesos sin recargo”.

Federico Machado (Economía Open): “Lo mejor es evitar endeudarse ahora. Si es inevitable, algunas billeteras ofrecen tasas más bajas, pero en la mayoría de los casos un préstamo personal bancario sigue siendo más barato”.

Consejos para financiarse en un contexto de tasas altas

Evitá financiar gastos corrientes. Reservá el crédito para emergencias puntuales.

Usá cuotas sin interés reales. Son la mejor herramienta para ganarle a la inflación.

Compará antes de tomar un crédito. La dispersión de tasas entre bancos y billeteras es enorme.

Revisá siempre el Costo Financiero Total (CFT). No te quedes solo con la tasa nominal.

Pagá al contado si obtenés descuento. Hoy muchas veces conviene más que financiarse.

Temas Banco Central de la República ArgentinaArgentina
