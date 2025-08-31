Switch 2: qué hacer si la batería dura poco y cómo alargar su autonomía

La Nintendo Switch 2 se convirtió en uno de los lanzamientos más esperados del mundo gamer gracias a sus mejoras de rendimiento y gráficos más potentes. Sin embargo, a poco de llegar al mercado, un detalle generó preocupación entre los usuarios: la duración de la batería.
En redes sociales y foros especializados se multiplican las quejas sobre la autonomía de la consola portátil, un aspecto clave para un dispositivo pensado para usarse fuera de casa.
La práctica muestra que la duración de la batería varía según distintos elementos: el brillo de la pantalla, el uso constante de Wi-Fi o Bluetooth y, sobre todo, el tipo de juego que se ejecuta. Los títulos más exigentes reducen de manera notable las horas de uso y generan la sensación de que la consola no rinde como debería.
Aunque muchos jugadores sospechan de un fallo de fábrica, la mayoría de los casos se solucionan con simples ajustes y hábitos de uso más cuidados, sin necesidad de recurrir al servicio técnico, consignó Clarín.
Trucos para extender la batería de la Switch 2
Uno de los inconvenientes más comunes es la descarga rápida. Para mejorar el rendimiento, se recomienda:
- Bajar el brillo de la pantalla: mantenerlo en automático o reducirlo a la mitad puede sumar hasta una hora extra de juego.
- Desactivar Wi-Fi y Bluetooth cuando no se usan. En viajes, incluso el modo avión resulta útil para ahorrar energía.
- Activar el modo ahorro o limitar la tasa de cuadros en títulos de alto rendimiento, lo que disminuye el consumo sin afectar demasiado la jugabilidad.
- Evitar descargas en segundo plano: pausar actualizaciones automáticas hasta tener la consola enchufada previene pérdidas innecesarias.
- Reducir vibración y sonido: pequeños ajustes que, sumados, ayudan a prolongar la autonomía.
Cómo cuidar la batería a largo plazo
La Switch 2 utiliza una batería de ion-litio, lo que implica ciertos cuidados para prolongar su vida útil:
- Mantener la carga entre 20% y 80%; evitar tanto las descargas completas como dejarla siempre conectada al 100%.
- Si no se usará por un tiempo prolongado, guardarla con un 50% de carga, en un lugar fresco y ventilado.
- Actualizar el sistema con frecuencia, ya que los parches liberados por Nintendo suelen optimizar la gestión de energía además de corregir errores.
- Usar auriculares con cable en modo portátil: el Bluetooth, aunque cómodo, incrementa el gasto energético en sesiones largas.
Con estos cuidados, los jugadores pueden extender la autonomía de su consola y mantenerla en excelente estado, disfrutando de partidas más largas sin la frustración de quedarse sin carga en el momento menos esperado.