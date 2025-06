Nintendo presentó la Switch 2: cuáles son las nuevas técnicas y funciones

Nintendo confirmó que esta nueva versión mantiene la compatibilidad con el catálogo de juegos de la Switch original, muchos de los cuales recibirán actualizaciones optimizadas para aprovechar el nuevo hardware. Entre ellos, se encuentran títulos populares como The Legend of Zelda: Breath of the Wild, Tears of the Kingdom, Kirby y la Tierra Olvidada, Metroid Prime 4: Beyond y Leyendas Pokémon: Z-A.