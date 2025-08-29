Secciones
CulturaFESTIVAL TUCUMÁN ARTE

Festival Tucumán Arte: Fátima Pecci expone “Estado(s) de ánimo”

Conversatorio con María Cristina Mercado entre las propuestas en el Ente Cultural de la Provincia.

Obra de Fátima Pecci. Obra de Fátima Pecci.
Hace 7 Hs

El Festival de Artes Visuales-Tucumán Arte encara sus últimas actividades hoy en el Ente Cultural de la Provincia (San Martín 251).

Esta tarde, desde las 16, en la sala Hynes O’Connor se realizará el conversatorio “El arte como práctica extendida”, a cargo de la tucumana nacionalizada mexicana María Cristina Mercado para analizar cómo, desde la experiencia artística y pedagógica, el arte se convierte en un territorio vivo de investigación y acción. “A partir de la exposición ‘Ejercicios para habitarme’, comparto metodologías y reflexiones que entrelazan la práctica profesional y educativa, explorando el arte como un espacio donde vida y obra se nutren mutuamente”, adelanta.

“Estado(s) de ánimo”

Además, a las 20, en el mismo edificio se inaugurará la muestra “Estado(s) de ánimo”, de Fátima Pecci, con obras que invitan a “reflexionar sobre las emociones en su carácter más disruptivo y vital, lejos de los moldes contemporáneos que asocian estabilidad con éxito”, adelanta la artista.

Artes visuales: una muestra que expresa distintas líneas artísticas

Artes visuales: una muestra que expresa distintas líneas artísticas

“Hay emociones que proliferan en el desorden, emergen sorpresivamente de lo inesperado. Son las que le devuelven vulnerabilidad a nuestros cuerpos y los alejan en forma definitiva del vicio contemporáneo de subir y bajar simulando estabilidad y prosperidad. Diversifican la experimentación de la sexualidad, hilvanan sentidos raros e imprecisos al mismo tiempo que nos protegen de la monotonía, del instinto capitalista de perfección. Nos hacen insumisas, evasoras de la canonicidad modernista, y forman parte de la dimensión colectiva hacedora de lo social”, añade.

Temas TucumánEnte Cultural
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Artes visuales: con 20 obras, inauguran el Salón Nacional de Tucumán

Artes visuales: con 20 obras, inauguran el Salón Nacional de Tucumán

Exposiciones y diálogos sobre la fotografía tucumana

Exposiciones y diálogos sobre la fotografía tucumana

Lastenia iluminó la noche con su séptima Marcha de las Antorchas

Lastenia iluminó la noche con su séptima Marcha de las Antorchas

Lo más popular
La Limonada Cultural 2025 explota de propuestas en la Escuela de Cine de la UNT
1

La Limonada Cultural 2025 explota de propuestas en la Escuela de Cine de la UNT

Un fotógrafo argentino viaja a Gaza junto a Greta Thunberg en una misión humanitaria
2

Un fotógrafo argentino viaja a Gaza junto a Greta Thunberg en una misión humanitaria

Cómo sacar todo el jugo a NotebookLM, la IA que ahora hasta hace resúmenes de video
3

Cómo sacar todo el jugo a NotebookLM, la IA que ahora hasta hace resúmenes de video

Becas Progresar: qué hay que tener en cuenta para no perder el pago de septiembre
4

Becas Progresar: qué hay que tener en cuenta para no perder el pago de septiembre

Efemérides del jueves 28 de agosto: ¿qué pasó un día como hoy?
5

Efemérides del jueves 28 de agosto: ¿qué pasó un día como hoy?

Festival de cine de Venecia: Coppola le entregó a Werner Herzog el León de Oro honorífico en el primer día
6

Festival de cine de Venecia: Coppola le entregó a Werner Herzog el León de Oro honorífico en el primer día

Más Noticias
Maratón solidaria: en Villa Carmela corren para ayudar a una escuela de Tafí Viejo

Maratón solidaria: en Villa Carmela corren para ayudar a una escuela de Tafí Viejo

Artes visuales: una muestra que expresa distintas líneas artísticas

Artes visuales: una muestra que expresa distintas líneas artísticas

Estrenos de cine: “Los Roses”, una ruptura de pareja llevada al extremo

Estrenos de cine: “Los Roses”, una ruptura de pareja llevada al extremo

Becas Progresar: qué hay que tener en cuenta para no perder el pago de septiembre

Becas Progresar: qué hay que tener en cuenta para no perder el pago de septiembre

El sinuoso camino burocrático que se debe recorrer para que no se pudran ropa y frazadas

El sinuoso camino burocrático que se debe recorrer para que no se pudran ropa y frazadas

Documentalistas proponen otro cine y miradas

Documentalistas proponen otro cine y miradas

El debate ético de un museo en Estados Unidos

El debate ético de un museo en Estados Unidos

Festival de cine de Venecia: Coppola le entregó a Werner Herzog el León de Oro honorífico en el primer día

Festival de cine de Venecia: Coppola le entregó a Werner Herzog el León de Oro honorífico en el primer día

Comentarios