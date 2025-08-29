Festival Tucumán Arte: Fátima Pecci expone “Estado(s) de ánimo”

“Hay emociones que proliferan en el desorden, emergen sorpresivamente de lo inesperado. Son las que le devuelven vulnerabilidad a nuestros cuerpos y los alejan en forma definitiva del vicio contemporáneo de subir y bajar simulando estabilidad y prosperidad. Diversifican la experimentación de la sexualidad, hilvanan sentidos raros e imprecisos al mismo tiempo que nos protegen de la monotonía, del instinto capitalista de perfección. Nos hacen insumisas, evasoras de la canonicidad modernista, y forman parte de la dimensión colectiva hacedora de lo social”, añade.