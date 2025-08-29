Festival Tucumán Arte: Fátima Pecci expone “Estado(s) de ánimo”

El Festival de Artes Visuales-Tucumán Arte encara sus últimas actividades hoy en el Ente Cultural de la Provincia (San Martín 251).
Esta tarde, desde las 16, en la sala Hynes O’Connor se realizará el conversatorio “El arte como práctica extendida”, a cargo de la tucumana nacionalizada mexicana María Cristina Mercado para analizar cómo, desde la experiencia artística y pedagógica, el arte se convierte en un territorio vivo de investigación y acción. “A partir de la exposición ‘Ejercicios para habitarme’, comparto metodologías y reflexiones que entrelazan la práctica profesional y educativa, explorando el arte como un espacio donde vida y obra se nutren mutuamente”, adelanta.
“Estado(s) de ánimo”
Además, a las 20, en el mismo edificio se inaugurará la muestra “Estado(s) de ánimo”, de Fátima Pecci, con obras que invitan a “reflexionar sobre las emociones en su carácter más disruptivo y vital, lejos de los moldes contemporáneos que asocian estabilidad con éxito”, adelanta la artista.
“Hay emociones que proliferan en el desorden, emergen sorpresivamente de lo inesperado. Son las que le devuelven vulnerabilidad a nuestros cuerpos y los alejan en forma definitiva del vicio contemporáneo de subir y bajar simulando estabilidad y prosperidad. Diversifican la experimentación de la sexualidad, hilvanan sentidos raros e imprecisos al mismo tiempo que nos protegen de la monotonía, del instinto capitalista de perfección. Nos hacen insumisas, evasoras de la canonicidad modernista, y forman parte de la dimensión colectiva hacedora de lo social”, añade.