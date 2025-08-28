Secciones
Messi jugará su último partido oficial en Argentina y Tapia pide que no se vaya: "Representa muchísimo para el grupo"

El presidente de la AFA aseguró que la camiseta de la Selección estará disponible “todo el tiempo que quiera” y confía en que Leo siga compitiendo.

La noticia sacudió al fútbol argentino: Lionel Messi confirmó que el partido contra Venezuela será su último encuentro como local en el país por las Eliminatorias Sudamericanas. “Va a ser muy especial”, dijo el capitán, que no sabe si volverá a disputar amistosos en territorio nacional. Para la ocasión, lo acompañará toda su familia: su esposa, hijos, padres, hermanos y la familia de Antonela Roccuzzo.

Las palabras de Messi cayeron como una "bomba” en la Selección y en los hinchas. Sin embargo, Claudio “Chiqui” Tapia, presidente de la AFA, dejó en claro que sueña con prolongar la estadía del astro en la Albiceleste más allá de la clasificación a Estados Unidos, Canadá y México 2026.

“¿Modric cuántos años tiene? ¿Sigue jugando en la Selección? Bueno, depende de Leo”, comparó Tapia. “Ojalá que tenga ganas y que pueda seguir jugando. Tener al mejor jugador del mundo en la cancha es algo que disfrutamos todos y representa muchísimo para el grupo”, explicó.

Con un tono de cercanía, el dirigente remarcó: “Siempre decimos lo mismo: depende de él, de cómo se sienta. Los que lo conocemos sabemos lo competitivo que es. Hay que dejar que viva su día a día y que decida”. Y fue contundente: “La camiseta de la Selección está disponible por todo el tiempo que quiera”.

Messi se despedirá de Argentina este jueves a las 20.30 en el Monumental, frente a Venezuela, en la penúltima fecha de las Eliminatorias. Luego visitará a Ecuador y, en octubre, afrontará amistosos en Estados Unidos contra Venezuela y Puerto Rico.

