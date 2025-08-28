Secciones
DeportesFútbol

Messi agranda su leyenda: el impresionante récord de finales tras alcanzar otra definición con Inter Miami

El capitán argentino marcó dos goles en la semifinal ante Orlando City y jugará la final número 44 de su carrera, la segunda con el club estadounidense.

Messi agranda su leyenda: el impresionante récord de finales tras alcanzar otra definición con Inter Miami
Hace 1 Hs

Lionel Messi volvió a brillar en la Leagues Cup con Inter Miami. Con dos goles en el clásico ante Orlando City, el capitán argentino clasificó a su equipo a una nueva final y alcanzó una marca impresionante: será la número 44 de su carrera.

El triunfo fue por 3 a 1 en semifinales y dejó al conjunto de Florida en la definición ante Seattle Sounders. Messi fue la figura absoluta, como ya había ocurrido en tantas definiciones anteriores.

El historial es impactante: disputó 43 finales previas, con un saldo de 31 victorias y 12 derrotas. Con la Selección logró seis títulos, incluido el Mundial 2022 y la Copa América 2024. También conquistó la Leagues Cup 2023 con Inter Miami.

Con Barcelona vivió sus noches más gloriosas: tres Champions League, múltiples Copas del Rey y una seguidilla de Supercopas que marcaron una era. Además, levantó tres Mundiales de Clubes frente a Santos, River y Estudiantes, en los que anotó goles decisivos.

Su paso por PSG fue breve pero también dejó huella, con la Supercopa de Francia 2022. En Estados Unidos ya festejó un título y va por el segundo, reafirmando que su influencia no tiene límites ni fronteras.

El máximo goleador de finales

Messi anotó goles en cada etapa de su carrera, incluso en finales. Suma 31 con Barcelona, cuatro con Argentina, uno con PSG y otro con Inter Miami, lo que lo convierte en el máximo goleador histórico en definiciones, por encima de Pelé.

Temas Lionel MessiPeléFranciaMajor League SoccerChampions LeagueEstados UnidosArgentinaLiga de Campeones de la UEFA
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Salen a la venta las entradas para ver a la Selección frente a Venezuela por las Eliminatorias: ¿cuánto cuestan?

Salen a la venta las entradas para ver a la Selección frente a Venezuela por las Eliminatorias: ¿cuánto cuestan?

Ni multa ni reducción de aforo: la particular sanción de la FIFA a la Selección Argentina

Ni multa ni reducción de aforo: la particular sanción de la FIFA a la Selección Argentina

Números que impactan: Messi jugará su final 44 y agiganta su legado

Números que impactan: Messi jugará su final 44 y agiganta su legado

Lo más popular
Error en una conferencia: Spagnuolo cruzó a Adorni
1

Error en una conferencia: Spagnuolo cruzó a Adorni

Javier Milei vinculó al kirchnerismo tras el ataque en Lomas de Zamora: “Nunca más”
2

Javier Milei vinculó al kirchnerismo tras el ataque en Lomas de Zamora: “Nunca más”

Sánchez contra Jaldo: “Prometer un cargo que no asumirá es una estafa al electorado”
3

Sánchez contra Jaldo: “Prometer un cargo que no asumirá es una estafa al electorado”

Quejas por las explosiones en la madrugada del miércoles: la Policía avisará cuando haga prácticas con detonaciones
4

Quejas por las explosiones en la madrugada del miércoles: la Policía avisará cuando haga prácticas con detonaciones

Caso Alberdi: dos ex funcionarios negaron vínculos con el narcotráfico
5

Caso Alberdi: dos ex funcionarios negaron vínculos con el narcotráfico

Juan Carlos de Pablo: “La política económica es equilibrio fiscal más Sturzenegger; y no está en riesgo”
6

Juan Carlos de Pablo: “La política económica es equilibrio fiscal más Sturzenegger; y no está en riesgo”

Más Noticias
Dolor en el fútbol tucumano: conmoción por la muerte de un juvenil de Atlético Tucumán

Dolor en el fútbol tucumano: conmoción por la muerte de un juvenil de Atlético Tucumán

Sánchez contra Jaldo: “Prometer un cargo que no asumirá es una estafa al electorado”

Sánchez contra Jaldo: “Prometer un cargo que no asumirá es una estafa al electorado”

Juan Carlos de Pablo: “La política económica es equilibrio fiscal más Sturzenegger; y no está en riesgo”

Juan Carlos de Pablo: “La política económica es equilibrio fiscal más Sturzenegger; y no está en riesgo”

Caso Alberdi: dos ex funcionarios negaron vínculos con el narcotráfico

Caso Alberdi: dos ex funcionarios negaron vínculos con el narcotráfico

Javier Milei vinculó al kirchnerismo tras el ataque en Lomas de Zamora: “Nunca más”

Javier Milei vinculó al kirchnerismo tras el ataque en Lomas de Zamora: “Nunca más”

Quejas por las explosiones en la madrugada del miércoles: la Policía avisará cuando haga prácticas con detonaciones

Quejas por las explosiones en la madrugada del miércoles: la Policía avisará cuando haga prácticas con detonaciones

Agenda de TV del jueves: ¿dónde ver en vivo Unión-River Plate por la Copa Argentina y el sorteo de la Champions?

Agenda de TV del jueves: ¿dónde ver en vivo Unión-River Plate por la Copa Argentina y el sorteo de la Champions?

Con dos goles de Messi, Inter Miami clasificó a la final de la Leagues Cup

Con dos goles de Messi, Inter Miami clasificó a la final de la Leagues Cup

Comentarios