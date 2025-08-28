Messi agranda su leyenda: el impresionante récord de finales tras alcanzar otra definición con Inter Miami

Lionel Messi volvió a brillar en la Leagues Cup con Inter Miami. Con dos goles en el clásico ante Orlando City, el capitán argentino clasificó a su equipo a una nueva final y alcanzó una marca impresionante: será la número 44 de su carrera.
El triunfo fue por 3 a 1 en semifinales y dejó al conjunto de Florida en la definición ante Seattle Sounders. Messi fue la figura absoluta, como ya había ocurrido en tantas definiciones anteriores.
El historial es impactante: disputó 43 finales previas, con un saldo de 31 victorias y 12 derrotas. Con la Selección logró seis títulos, incluido el Mundial 2022 y la Copa América 2024. También conquistó la Leagues Cup 2023 con Inter Miami.
Con Barcelona vivió sus noches más gloriosas: tres Champions League, múltiples Copas del Rey y una seguidilla de Supercopas que marcaron una era. Además, levantó tres Mundiales de Clubes frente a Santos, River y Estudiantes, en los que anotó goles decisivos.
Su paso por PSG fue breve pero también dejó huella, con la Supercopa de Francia 2022. En Estados Unidos ya festejó un título y va por el segundo, reafirmando que su influencia no tiene límites ni fronteras.
El máximo goleador de finales
Messi anotó goles en cada etapa de su carrera, incluso en finales. Suma 31 con Barcelona, cuatro con Argentina, uno con PSG y otro con Inter Miami, lo que lo convierte en el máximo goleador histórico en definiciones, por encima de Pelé.