Champions League 2025/26: la UEFA confirmó un cambio en el formato de las fases finales

La Champions League mantendrá el sistema de tabla general que se estrenó en la edición anterior y además incorporará una novedad en las series eliminatorias que promete dar que hablar. Hasta la última temporada, los cruces desde octavos de final se sorteaban sin relación con la posición de cada equipo en la fase inicial y también se definía por azar qué club jugaba de local la revancha. Esto generó polémicas, como ocurrió en los cuartos de final entre Barcelona y Borussia Dortmund, donde los culés, pese a haber terminado segundos en la general, se vieron obligados a definir la serie en Alemania.