Champions League 2025/26: la UEFA confirmó un cambio en el formato de las fases finales

El torneo de clubes más importante de Europa volverá con modificaciones en su reglamento a partir de esta temporada, que arranca el 16 de septiembre.

La Champions League mantendrá el sistema de tabla general que se estrenó en la edición anterior y además incorporará una novedad en las series eliminatorias que promete dar que hablar. Hasta la última temporada, los cruces desde octavos de final se sorteaban sin relación con la posición de cada equipo en la fase inicial y también se definía por azar qué club jugaba de local la revancha. Esto generó polémicas, como ocurrió en los cuartos de final entre Barcelona y Borussia Dortmund, donde los culés, pese a haber terminado segundos en la general, se vieron obligados a definir la serie en Alemania.

Con el objetivo de evitar estas situaciones, la UEFA resolvió que desde ahora el equipo mejor posicionado en la tabla general tendrá la ventaja de cerrar la llave en su estadio. Los sorteos seguirán existiendo, pero solo para determinar los emparejamientos.

Además, se incorporará un agregado estratégico: si un conjunto ubicado más abajo logra eliminar a un rival mejor posicionado, automáticamente heredará ese beneficio y jugará la vuelta como local en la siguiente ronda, sin importar el adversario. La medida también se aplicará en la Europa League y en la Conference League, con la posibilidad de ser revisada en futuras ediciones si no resulta efectiva.

La Champions League continúa en constante evolución, adaptando su formato para generar más equidad y mantener la expectativa en cada cruce decisivo.

Los bombos del sorteo para la Champions League 2025/26

Bombo 1: PSG, Real Madrid, Manchester City, Bayern, Liverpool, Inter, Chelsea, Dortmund, Barcelona.

Bombo 2: Arsenal, Leverkusen, Atlético de Madrid, Atalanta, Villarreal, Juventus, Eintracht.

Bombo 3: Tottenham, PSV, Ajax, Nápoles, Sporting, Olympiacos, Slavia de Praga, Bodø/Glimt, Marsella.

Bombo 4: Mónaco, Ferencvaros, Galatasaray, Union SG, Athletic, Newcastle, Pafos, Kairat.

