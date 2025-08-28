Pichón López: pasó de cuidar coches en la infancia a inspirar a los más chicos en las redes

Lo que terminó de diferenciarlo fue su costado solidario. Pichón no se quedó solo en el entretenimiento, sino que empezó a mover a su comunidad para ayudar a los que menos tienen. “Yo de chico no tenía juguetes, los conseguíamos en los bailes, en los chocolatadas. Entonces arranqué con eso, con lo solidario. En 2023 me contacté con la comisión de hinchas de Atlético Tucumán para llevar a Papá Noel al barrio y repartir regalos en Villa 9 de Julio. En poco tiempo recaudamos un montón de juguetes, también hicimos los Reyes Magos. La gente cree en lo que hacemos”, relata con orgullo.