La fuerte revelación del influencer "Pichón" López tras participar de los 21K de LA GACETA: “El atletismo me ayudó a dejar el alcohol y enderezar mi vida”

El influencer puso énfasis en que el deporte lo llevó a modificar su estilo de vida. “Eso me obligó a cambiar mi cotidianidad. Ahora me voy a dormir temprano, porque sé que al otro día tengo que entrenarme. También modifiqué mi alimentación para estar bien físicamente”, señaló. “Hay mucha gente que dice que no tiene tiempo, pero no siempre es así. Muchas veces pasa que las personas no lo quieren hacer. Imaginate, todos los días me levanto a las 7 y me voy a dormir a las 2 de la mañana. ¿Por qué? Por el trabajo en el taller mecánico, los videos de TikTok, las demás obligaciones… -resumió- Pero siempre me hago tiempo para el deporte. Creo que es importantísimo porque se trata de mejorar la salud”.