Unión del Norte golpeó primero y ya mira a todos desde arriba en la Liga Tucumana

Con una primera parte de alta efectividad, Unión del Norte venció 2 a 1 a Central Norte en Barrio El Bosque y se subió a lo más alto de la tabla del Grupo A en la zona Campeonato, por la segunda fecha del Torneo Anual de la Primera A que organiza la Liga Tucumana de Fútbol. El equipo de Mauricio Galván mostró contundencia en el arranque y después supo sostener la ventaja para consolidarse como único puntero con puntaje ideal.