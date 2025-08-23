Unión del Norte golpeó primero y ya mira a todos desde arriba en la Liga Tucumana

Con una primera parte de alta efectividad, Unión del Norte venció 2 a 1 a Central Norte en Barrio El Bosque y se subió a lo más alto de la tabla del Grupo A en la zona Campeonato, por la segunda fecha del Torneo Anual de la Primera A que organiza la Liga Tucumana de Fútbol. El equipo de Mauricio Galván mostró contundencia en el arranque y después supo sostener la ventaja para consolidarse como único puntero con puntaje ideal.
El inicio fue eléctrico. Apenas se jugaban seis minutos cuando Nicolás Herrera aprovechó una distracción en el fondo rival y abrió el marcador. Central Norte acusó el golpe y todavía no terminaba de acomodarse cuando, a los 14’, Samir González apareció para ampliar diferencias con un derechazo certero. Ese arranque furioso de Unión del Norte resultó determinante: en poco más de un cuarto de hora el local había inclinado el resultado a su favor.
En el resto de la primera parte, el visitante se mostró ordenado y con la confianza propia de un equipo que supo aprovechar sus momentos. Central Norte intentó reaccionar, pero nunca encontró la claridad suficiente para inquietar al arquero Lucas Díaz, que respondió con seguridad cada vez que fue exigido.
La segunda parte estuvo marcada por el roce y las expulsiones. El árbitro Pablo Pereyra mostró la roja a Alan Ávila y al propio Herrera, dejando a los de Galván con dos jugadores menos cuando todavía restaban 20 minutos más el tiempo adicionado. Pese a la desventaja numérica, Central Norte no logró romper la solidez defensiva de un Unión que se abroqueló con disciplina y apostó a la contra.
Cuando se jugaban cinco minutos de tiempo adicional, el arquero Franco Pizzicanella, de penal logró descontar.
Otros resultados
La jornada también entregó emociones en otros escenarios. En Tafí Viejo, Azucarera Argentina consiguió su primera victoria al derrotar 2 a 0 a Villa Mitre con tantos de Jeremías Fernández y Emanuel Díaz. Para los taficeños fue un desahogo luego de un arranque adverso, mientras que el visitante sufrió su segunda caída consecutiva.
Por la Zona B, Concepción FC superó 2 a 1 a Talleres de Tafí Viego gracias a los goles de Sergio González y Matías Barboza, alcanzando en la cima a San Antonio con cuatro puntos. Sobre el final del partido, Ramón Cisneros descontó para la “T”. En Simoca, Unión se impuso 3 a 1 a San Fernando con un doblete de Nahuel Urueña y otro tanto del “Cata” Coronel.
La acción continuará esta tarde: por el Grupo A, San Juan recibirá a San Fernando y, en duelo de ganadores, Bella Vista se medirá con Tucumán Central. En la Zona B, Ateneo Parroquial Alderetes enfrentará a Social y Deportivo Graneros, mientras que San Lorenzo de Santa Ana jugará ante San Martín.
Unión del Norte dio el golpe con su triunfo frente a Central Norte y, con autoridad, ya mira a todos desde arriba.
Repechaje y Primera B
En la zona Repechaje, Argentinos del Norte goleó 5 a 0 a La Providencia y lidera con puntaje ideal en el Grupo B. En Alberdi, Deportivo Marapa venció 2 a 1 a Santa Rosa, mientras que Santa Lucía FC y Amalia no se sacaron ventajas.
El torneo de la Primera B también tendrá acción esta tarde con tres partidos: Unión San Francisco vs. El Corte FC, Ñuñorco vs. Eudoro Avellaneda e Ingenio Viejo vs. La Colonia.