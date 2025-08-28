Secciones
Santoral del 29 de agosto: ¿qué santos se celebran y cuál es su significado?

Se destaca la figura de San Juan Bautista.

Santoral del 29 de agosto: ¿qué santos se celebran y cuál es su significado?
Hace 1 Hs

El 29 de agosto la Iglesia católica conmemora a importantes figuras de la fe, siendo la más destacada la Pasión de San Juan Bautista, uno de los personajes centrales del cristianismo por ser el precursor de Jesús. Además, en esta fecha se recuerdan a otros santos y beatos que marcaron la historia religiosa con su ejemplo de vida.

¿Por qué se celebra la Pasión de San Juan Bautista el 29 de agosto?

La fecha está asociada al relato bíblico en el que Herodes ordena la decapitación de Juan Bautista a pedido de Salomé, instigada por Herodías. Juan fue el profeta que bautizó a Jesús en el río Jordán y anunció su venida. La Iglesia recuerda su martirio como símbolo de fidelidad a la verdad y la justicia, incluso frente a la persecución.

Santos que se celebran el 29 de agosto

Además de la memoria de San Juan Bautista, el santoral católico del 29 de agosto incluye a:

Santa Sabina de Roma: mártir del siglo II, reconocida por su firmeza en la fe.

San Cándido de Roma: mártir de los primeros tiempos del cristianismo.

San Sabiniano de Troyes: obispo francés del siglo V, recordado por su labor pastoral.

Beata Bronislava de Polonia: religiosa de la Orden de los Premonstratenses, modelo de entrega y oración.

Significado del santoral para los fieles

El santoral diario es una tradición de la Iglesia católica que recuerda la vida de santos y beatos, ofreciendo ejemplos de fe, coraje y espiritualidad. El 29 de agosto, en particular, es un día de reflexión sobre el valor de la verdad, la justicia y la fidelidad a los principios cristianos, inspirados por el testimonio de San Juan Bautista.

Oración para el 29 de agosto

Muchos fieles aprovechan esta fecha para rezar pidiendo la intercesión de San Juan Bautista y los santos del día, buscando fortaleza para mantenerse firmes en la fe y en los valores que defendieron con su vida.

