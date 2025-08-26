Secciones
Santoral del 27 de agosto: ¿Qué santos y beatos se celebran en esta fecha?

Hoy se conmemora a uno de los grandes escritores católicos y a su madre.

Hace 1 Hs

Cada día el calendario litúrgico recuerda a santos y beatos cuya vida y ejemplo inspiran a los fieles. En este 27 de agosto, el santoral católico destaca a varias figuras reconocidas por su devoción y servicio a la comunidad.

Santos y beatos del 27 de agosto

San Moisés el Negro: monje y ermitaño del siglo IV, reconocido por su conversión del crimen a la vida de oración y penitencia. Su vida es un ejemplo de cambio y dedicación espiritual.

Santa Mónica: madre de San Agustín, recordada por su paciencia y perseverancia en la oración por la conversión de su hijo, símbolo de fe y constancia familiar.

San Agustín de Hipona: teólogo y filósofo, uno de los más grandes Padres de la Iglesia, cuya obra influyó profundamente en la doctrina cristiana.

Beato Nicolás Bó y compañeros mártires: reconocidos por su fidelidad y sacrificio en contextos de persecución religiosa.

Oración y reflexión del día

El santoral de hoy invita a los fieles a reflexionar sobre la importancia de la fe, la paciencia y el servicio a los demás. La vida de los santos del 27 de agosto es un recordatorio de que incluso en la adversidad se puede encontrar el camino hacia la espiritualidad y la transformación personal.

¿Cómo se celebra el santoral?

En muchas comunidades católicas, se realizan misas, procesiones y reuniones de oración en honor a los santos del día. Además, es común que las personas compartan reflexiones y oraciones en redes sociales para difundir su ejemplo y enseñanzas.

