Cuál es el ejercicio de cuatro minutos que ayuda a bajar de peso rápidamente

Cómo poner en práctica esta rutina de alto impacto que quema grasa de manera efectiva.

Tabata: qué es y en qué consiste el entrenamiento de alta intensidad que es tendencia Tabata: qué es y en qué consiste el entrenamiento de alta intensidad que es tendencia
Hace 2 Hs

Las nuevas tendencias en fitness apuntan a las técnicas de alto impacto y que registren beneficios en poco tiempo. Entre estas opciones, se encuentra el método Tabata, que apunta a quemar grasas rápidamente.

Como cuenta una nota del sitio Terra citada por Clarín, se trata de un entrenamiento de origen japonés que está integrado por ejercicios de gran intensidad y corta duración, intercalados por intervalos.

La práctica dura solo cuatro minutos. Consiste en ocho rondas de ejercicios muy simples, divididos por 20 segundos de trabajo y 10 de descanso. La secuencia incluye ejercicios de hombros, espalda, brazos, pectorales, abdomen, glúteos y piernas.

Método Tabata: cuáles son los beneficios de la práctica de alto impacto

La nota del sitio Terra enumera las siguientes virtudes descriptas en el portal de la Fundación Medac.

- Mejora la capacidad aeróbica y anaeróbica.

- Contribuye a quemar grasas rápidamente. Está estimado que una sesión permite reducir alrededor de 13,5 calorías por minuto.

- Incrementa la resistencia muscular.

- Mejora la fuerza y el rendimiento deportivo.

- Disminuye el riesgo de padecer enfermedades del corazón o sufrir de estrés y ansiedad.

Para obtener estos resultados, la recomendación del sitio Terra es realizar la práctica de una a dos veces por semana.

A medida en que la condición física incremente, puede aumentarse la frecuencia hasta cuatro veces semanales. De todas manera, siempre es importante tomar días de descanso para que el cuerpo pueda recuperarse.

¿Qué ejercicios se hacen en el método Tabata?

Para llevar a cabo esta rutina debes someter al cuerpo a su máximo rendimiento, durante 20 segundos que es lo que debe durar cada ejercicio. Tras ese tiempo debes realizar una pausa de 10 segundos, y hacer esto en series de 4. Antes de empezar es recomendable calentar.

De esta forma el esquema de una rutina de ejercicios Tabata queda de la siguiente manera, como explican desde Foodspring:

- Fase de calentamiento: 5-10 minutos

- Fase de esfuerzo: 20 segundos de esfuerzo máximo

- Fase de recuperación: 10 segundos de pausa

- Duración total: este ritmo se repite ocho veces.

A la hora de poner en práctica esta rutina es conveniente que te ayudes de un cronómetro o cualquier otro dispositivo que te permita ir marcando los intervalos de tiempo.

En cuanto a los ejercicios de alta intensidad que debes realizar, este entrenamiento incluye:

Sentadillas

Flexiones de pecho

Escalador

Burpees

Abdominales

Flexiones de tríceps

Sentadillas con salto

Fondos

Zancadas

Método Tabata: cuáles son las contraindicaciones

Un punto muy importante es que antes de comenzar esta práctica es importante realizar un apto físico.

Como regla general, esta técnica está contraindicada en casos de problemas cardiacos o respiratorios.

También es fundamental recalcar que este tipo de ejercicios puede generar lesiones musculares y articulares.

