Se pone en marcha la 58° edición del Abierto del Norte

El Abierto del Norte de Golf para Aficionados vivirá en 2025 su 58ª edición, consolidado como uno de los torneos más prestigiosos y convocantes del circuito amateur argentino. Con más de medio siglo de historia, la competencia ya se ha ganado un lugar de privilegio en el calendario gracias a su organización, el nivel de sus participantes y el entorno único que ofrecen las canchas tucumanas.