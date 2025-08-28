Se pone en marcha la 58° edición del Abierto del Norte

El Abierto del Norte de Golf para Aficionados vivirá en 2025 su 58ª edición, consolidado como uno de los torneos más prestigiosos y convocantes del circuito amateur argentino. Con más de medio siglo de historia, la competencia ya se ha ganado un lugar de privilegio en el calendario gracias a su organización, el nivel de sus participantes y el entorno único que ofrecen las canchas tucumanas.
El certamen se jugará desde hoy hasta el domingo 31 de agosto en Alpa Sumaj y en el Country del Jockey Club, dos escenarios de gran tradición en la región. Allí se darán cita golfistas de distintas provincias, que competirán en las categorías damas, caballeros y seniors. El formato contempla 54 hoyos medal play para damas y caballeros, con corte clasificatorio, mientras que los jugadores seniors, mayores de 60 años, disputarán 36 hoyos sin corte.
La acción comenzará hoy con la jornada de prácticas libres, ideal para el reconocimiento del terreno. Por su parte, mañana se pondrá en marcha la competencia con los primeros 18 hoyos, mañana continuará con la segunda vuelta y el domingo quedará reservado para la ronda final, donde se definirá a los campeones y se llevará a cabo la premiación.
El torneo no solo destaca por su exigencia deportiva, sino también por el completo programa social que lo acompaña. Habrá regalos de bienvenida, puntos de hidratación en los tees principales, cena inaugural con conferencia de prensa, un animado “after golf” el sábado y el tradicional almuerzo de clausura. También se entregarán distinciones especiales como Mejor Approach y Mejor Long Drive, que aportan un atractivo extra para la motivación de los jugadores aficionados.
En la última edición, el tucumano Félix Córdoba brilló en la cancha del Jockey Club y se quedó con el título, sumando su nombre a un historial cada vez más prestigioso. Con su presencia y la expectativa por ver en acción a nuevas figuras, el 58º Abierto del Norte promete ser una cita inolvidable, tanto en lo deportivo como en lo social.
Además, está confirmado que el 58° Abierto del Norte de Golf para profesionales se realizará en el Jockey Club de Tucumán entre el 1 y el 6 de septiembre de 2025.