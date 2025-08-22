El 58° Abierto del Norte se jugará en Tucumán con grandes expectativas

El torneo comenzará el viernes 29 de agosto con la competencia de aficionados, que se disputará en las canchas de Alpa Sumaj y del Country, y se extenderá hasta el domingo 31. La modalidad de juego será de 54 hoyos medal play con corte clasificatorio para damas y caballeros, mientras que los seniors damas y caballeros A y B lo harán a 36 hoyos sin corte.