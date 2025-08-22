El 58° Abierto del Norte se jugará en Tucumán con grandes expectativas

El golf del norte argentino se prepara para vivir una de sus citas más tradicionales: el 58° Abierto del Norte, que tendrá como escenario a Tucumán y reunirá a aficionados y profesionales en jornadas que prometen gran nivel competitivo.
El torneo comenzará el viernes 29 de agosto con la competencia de aficionados, que se disputará en las canchas de Alpa Sumaj y del Country, y se extenderá hasta el domingo 31. La modalidad de juego será de 54 hoyos medal play con corte clasificatorio para damas y caballeros, mientras que los seniors damas y caballeros A y B lo harán a 36 hoyos sin corte.
El cronograma contempla actividad entre el 29 y el 31 de agosto: el viernes competirán damas scratch y con hándicap, además de caballeros con hándicap en distintas categorías; el sábado será el turno de los caballeros scratch y los seniors; y el domingo se jugará la ronda final con corte clasificatorio y definición de todas las categorías.
La acción profesional se desarrollará del 1 al 6 de septiembre en la cancha del Country, bajo la modalidad medal play a 72 hoyos para profesionales y caballeros scratch hasta 3.0. El martes 2 se realizará además el PROAM, con sponsors, socios e invitados.
Con entrada libre y gratuita, el certamen organizado por el Jockey Club de Tucumán volverá a ser una vidriera para el golf nacional. El último campeón, Félix Córdoba, buscará defender el título y sumarse a la rica historia de un torneo que es marca registrada en la región.