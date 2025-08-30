Secciones
Por qué recomiendan ponerle coco rallado al mate: no es solo por el sabor

Más allá de su sabor dulce y aromático, el coco rallado suaviza la yerba y aporta beneficios nutricionales que potencian tu mate.

El mate con coco rallado tiene múltiples beneficios para la salud digestiva El mate con coco rallado tiene múltiples beneficios para la salud digestiva
Hace 28 Min

En los últimos años, el mate, una de las bebidas más emblemáticas de la cultura sudamericana, evolucionó con la incorporación de nuevos ingredientes. Uno de ellos, cada vez más popular entre los materos, es el coco rallado. Aunque a simple vista podría parecer un añadido exótico para realzar el sabor, expertos aseguran que esta práctica va mucho más allá de una simple cuestión de gusto.

Descubrí por qué el mate con limón es ideal para desintoxicar el organismo

Descubrí por qué el mate con limón es ideal para desintoxicar el organismo

Más allá de aportar un toque dulce y tropical, incluir coco rallado en el mate ofrece una serie de beneficios que muchos desconocen. Esta tendencia, que se volvió viral en redes sociales, tiene una razón de ser que podría cambiar por completo la forma en que disfrutas de tu infusión diaria. ¿Por qué este simple ingrediente se convirtió en el nuevo secreto de los amantes del mate?

Por qué recomiendan ponerle coco rallado al mate: no es solo por el sabor

Agregar coco rallado no solo mejora el sabor, sino que también aporta propiedades nutricionales:

- Fibra, que favorece la digestión.

- Grasas saludables, que proporcionan energía y sensación de saciedad.

- Minerales como potasio y magnesio, esenciales para el correcto funcionamiento del cuerpo.

¿Cómo preparar el mate con coco rallado perfecto?

Opción rápida: espolvoreá 1 o 2 cucharaditas de coco rallado sobre la yerba antes de cebar.

Opción más intensa: mezclá el coco directamente con el paquete de yerba para que el sabor se perciba en cada ronda.

