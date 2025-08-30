Por qué recomiendan ponerle coco rallado al mate: no es solo por el sabor

Más allá de aportar un toque dulce y tropical, incluir coco rallado en el mate ofrece una serie de beneficios que muchos desconocen. Esta tendencia, que se volvió viral en redes sociales, tiene una razón de ser que podría cambiar por completo la forma en que disfrutas de tu infusión diaria. ¿Por qué este simple ingrediente se convirtió en el nuevo secreto de los amantes del mate?