Fortalece tus huesos: siete hábitos diarios para "una estructura ósea de acero"

Lo que hacemos día a día cuenta, sobre todo si se trata de cuidar nuestros huesos. Existen hábitos específicos que pueden ayudar a garantizar el bienestar.

Hace 1 Hs

¿Quieres moverte con agilidad, bailar sin preocupaciones y disfrutar de una vida activa durante años? La clave está en cuidar tus huesos desde hoy. Se trata del pilar de nuestra movilidad y bienestar. La buena noticia es que fortalecerlos es más fácil de lo que piensas, con hábitos sencillos que puedes incorporar a tu rutina diaria.

La densidad ósea alcanza su punto máximo alrededor de los 30 años. A partir de ahí, el objetivo es mantener esa fortaleza y prevenir la pérdida que conduce a la fragilidad ósea y la osteoporosis. La alimentación y el estilo de vida son tus mejores aliados en esta misión.

Siete hábitos para unos huesos más fuertes

1- Verduras: dale prioridad a las verduras, especialmente las de hoja verde y amarillas. Son una fuente rica en vitamina C, crucial para la formación de células óseas, y contribuyen a aumentar la densidad mineral.

2- Muévete sin parar: actividades como caminar, correr, saltar y bailar estimulan la creación de hueso nuevo. El entrenamiento de fuerza con pesas o bandas de resistencia es ideal.

3- Proteína en cada comida: la proteína es un componente esencial de los huesos. Asegúrate de consumir suficiente proteína en tu dieta.

4- Calcio: es fundamental para la salud ósea. Prioriza fuentes de calcio naturales en tu dieta como lácteos, vegetales de hoja verde, almendras o sardinas. Consulta con tu médico si necesitas suplementación.

5- Evita las dietas milagro: restringir las calorías drásticamente (menos de 1000 al día) puede dañar tus huesos. Opta por una alimentación equilibrada y nutritiva.

6- Mantén un peso saludable: tanto el bajo peso como el sobrepeso pueden ser perjudiciales. Busca un peso estable que te permita sentirte bien y estar saludable.

7- Omega-3: estos ácidos grasos esenciales contribuyen a proteger contra la pérdida ósea. Incorpora pescados grasos, semillas de chía y nueces a tu dieta.

