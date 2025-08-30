Fortalece tus huesos: siete hábitos diarios para "una estructura ósea de acero"

¿Quieres moverte con agilidad, bailar sin preocupaciones y disfrutar de una vida activa durante años? La clave está en cuidar tus huesos desde hoy. Se trata del pilar de nuestra movilidad y bienestar. La buena noticia es que fortalecerlos es más fácil de lo que piensas, con hábitos sencillos que puedes incorporar a tu rutina diaria.