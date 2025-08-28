Boca vendió a Vicente Taborda por una cifra millonaria

Taborda fue uno de los pilares en la histórica consagración de Platense en el Torneo Apertura 2025, en el que disputó 19 partidos y convirtió cinco goles, incluido uno recordado ante River en el Monumental por los cuartos de final. Sin embargo, una lesión muscular lo dejó al margen en el inicio del Clausura y, aunque regresó frente a Argentinos, perdió continuidad con la llegada de "Kily" González.