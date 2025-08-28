Boca vendió a Vicente Taborda por una cifra millonaria

La historia de Vicente Taborda dio un nuevo giro en las últimas horas. Boca cerró la transferencia del mediocampista ofensivo al Panathinaikos de Grecia por U$S 5.000.000 a cambio del 80% de su pase, en una operación que incluyó a Platense, club en el que el jugador se encontraba a préstamo y que retenía un 10% de su ficha.
Las negociaciones se habían iniciado semanas atrás, cuando el club griego presentó una oferta inicial de U$S 4.500.000, cifra que no convenció a la dirigencia "xeneize". Finalmente, el Panathinaikos accedió a mejorar la propuesta y así garantizó la incorporación del futbolista que brilló en el último torneo del "Calamar".
Taborda fue uno de los pilares en la histórica consagración de Platense en el Torneo Apertura 2025, en el que disputó 19 partidos y convirtió cinco goles, incluido uno recordado ante River en el Monumental por los cuartos de final. Sin embargo, una lesión muscular lo dejó al margen en el inicio del Clausura y, aunque regresó frente a Argentinos, perdió continuidad con la llegada de "Kily" González.
En Boca su presente había sido distinto: jugó su último partido oficial en el primer semestre de 2024 bajo la conducción de Diego Martínez, pero nunca logró consolidarse en la Primera. Ahora, con la venta confirmada, el club de La Ribera asegura una suma importante de dinero y mantiene un porcentaje de cara a una futura transferencia.
Con el visto bueno de todas las partes, el volante emprenderá viaje al Viejo Continente en los próximos días para sumarse a su nuevo equipo, en lo que representa un salto clave en su carrera profesional.