Secciones
DeportesFútbol

Boca vendió a Vicente Taborda por una cifra millonaria

El mediocampista de 24 años, figura en el Platense campeón del Apertura 2025, continuará su carrera en Grecia tras el acuerdo entre el "Xeneize" y Panathinaikos.

Boca vendió a Vicente Taborda por una cifra millonaria
Hace 6 Hs

La historia de Vicente Taborda dio un nuevo giro en las últimas horas. Boca cerró la transferencia del mediocampista ofensivo al Panathinaikos de Grecia por U$S 5.000.000 a cambio del 80% de su pase, en una operación que incluyó a Platense, club en el que el jugador se encontraba a préstamo y que retenía un 10% de su ficha.

Las negociaciones se habían iniciado semanas atrás, cuando el club griego presentó una oferta inicial de U$S 4.500.000, cifra que no convenció a la dirigencia "xeneize". Finalmente, el Panathinaikos accedió a mejorar la propuesta y así garantizó la incorporación del futbolista que brilló en el último torneo del "Calamar".

Taborda fue uno de los pilares en la histórica consagración de Platense en el Torneo Apertura 2025, en el que disputó 19 partidos y convirtió cinco goles, incluido uno recordado ante River en el Monumental por los cuartos de final. Sin embargo, una lesión muscular lo dejó al margen en el inicio del Clausura y, aunque regresó frente a Argentinos, perdió continuidad con la llegada de "Kily" González.

En Boca su presente había sido distinto: jugó su último partido oficial en el primer semestre de 2024 bajo la conducción de Diego Martínez, pero nunca logró consolidarse en la Primera. Ahora, con la venta confirmada, el club de La Ribera asegura una suma importante de dinero y mantiene un porcentaje de cara a una futura transferencia.

Con el visto bueno de todas las partes, el volante emprenderá viaje al Viejo Continente en los próximos días para sumarse a su nuevo equipo, en lo que representa un salto clave en su carrera profesional.

Temas Vicente Taborda
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Error en una conferencia: Spagnuolo cruzó a Adorni
1

Error en una conferencia: Spagnuolo cruzó a Adorni

Milei reglamentó el traslado de los feriados que caen en fin de semana: cómo será a partir de ahora
2

Milei reglamentó el traslado de los feriados que caen en fin de semana: cómo será a partir de ahora

Javier Milei vinculó al kirchnerismo tras el ataque en Lomas de Zamora: “Nunca más”
3

Javier Milei vinculó al kirchnerismo tras el ataque en Lomas de Zamora: “Nunca más”

Quejas por las explosiones en la madrugada del miércoles: la Policía avisará cuando haga prácticas con detonaciones
4

Quejas por las explosiones en la madrugada del miércoles: la Policía avisará cuando haga prácticas con detonaciones

Sánchez contra Jaldo: “Prometer un cargo que no asumirá es una estafa al electorado”
5

Sánchez contra Jaldo: “Prometer un cargo que no asumirá es una estafa al electorado”

Millonaria condena por irregularidades en la suscripción de un plan de ahorros automotor
6

Millonaria condena por irregularidades en la suscripción de un plan de ahorros automotor

Más Noticias
No te vayas, Leo: Messi confirmó que ante Venezuela será su último partido de Eliminatorias

No te vayas, "Leo": Messi confirmó que ante Venezuela será su último partido de Eliminatorias

Dolor en el fútbol tucumano: conmoción por la muerte de un juvenil de Atlético Tucumán

Dolor en el fútbol tucumano: conmoción por la muerte de un juvenil de Atlético Tucumán

Sánchez contra Jaldo: “Prometer un cargo que no asumirá es una estafa al electorado”

Sánchez contra Jaldo: “Prometer un cargo que no asumirá es una estafa al electorado”

Milei reglamentó el traslado de los feriados que caen en fin de semana: cómo será a partir de ahora

Milei reglamentó el traslado de los feriados que caen en fin de semana: cómo será a partir de ahora

Caso Alberdi: dos ex funcionarios negaron vínculos con el narcotráfico

Caso Alberdi: dos ex funcionarios negaron vínculos con el narcotráfico

Javier Milei vinculó al kirchnerismo tras el ataque en Lomas de Zamora: “Nunca más”

Javier Milei vinculó al kirchnerismo tras el ataque en Lomas de Zamora: “Nunca más”

Quejas por las explosiones en la madrugada del miércoles: la Policía avisará cuando haga prácticas con detonaciones

Quejas por las explosiones en la madrugada del miércoles: la Policía avisará cuando haga prácticas con detonaciones

Los alimentos que no deberías comer después de los 50, según nutricionistas

Los alimentos que no deberías comer después de los 50, según nutricionistas

Comentarios