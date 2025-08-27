Se lesionó Battaglia y está en duda para el partido contra Aldosivi

El primer turno del doble entrenamiento de Boca Juniors dejó una preocupación inesperada: Rodrigo Battaglia sufrió una molestia muscular y quedó en duda para el partido del próximo domingo ante Aldosivi, en Mar del Plata. El mediocampista, pieza clave en el esquema de Miguel Ángel Russo, será evaluado en las próximas horas para determinar si puede viajar con la delegación.
Si bien el cuerpo técnico decidió no someterlo por ahora a estudios médicos, la idea es bajarle la exigencia física en los entrenamientos y esperar su evolución. En principio, no se trataría de una lesión grave, aunque si no logra estar al 100%, no será arriesgado. Esta tarde tendrá una primera prueba para medir su respuesta.
En caso de que Battaglia quede al margen, su lugar en el mediocampo se lo disputarán Milton Delgado y el chileno Williams Alarcón, con este último corriendo con ventaja tras haber sumado más minutos en los últimos partidos.
Luego del partido de este fin de semana, Boca y todos los equipos de la Liga Profesional tendrán dos semanas sin partidos oficiales por la doble fecha de Eliminatorias Sudamericanas. Tras los encuentros de la Selección Argentina, el “Xeneize” recién volverá a jugar el fin de semana del 14 de septiembre, ante Rosario Central en el Gigante de Arroyito.