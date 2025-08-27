Se lesionó Battaglia y está en duda para el partido contra Aldosivi

Luego del partido de este fin de semana, Boca y todos los equipos de la Liga Profesional tendrán dos semanas sin partidos oficiales por la doble fecha de Eliminatorias Sudamericanas. Tras los encuentros de la Selección Argentina, el “Xeneize” recién volverá a jugar el fin de semana del 14 de septiembre, ante Rosario Central en el Gigante de Arroyito.