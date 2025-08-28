Con Messi, Echeverri y López, Scaloni confirmó la lista para enfrentar a Venezuela y Ecuador

El caso del “Flaco” López es uno de los más llamativos. El delantero del Palmeiras atraviesa un año sobresaliente con 17 goles en 46 encuentros y terminó imponiéndose a Valentín Castellanos, atacante de la Lazio. “Siempre confié en que la convocatoria llegaría. No sabía si sería tan pronto, pero me preparé para este momento”, declaró el ariete tras el último triunfo de su equipo en Brasil.