Con Messi, Echeverri y López, Scaloni confirmó la lista para enfrentar a Venezuela y Ecuador

El técnico de la Selección Argentina presentó a los 29 futbolistas que disputarán los partidos frente a Venezuela y Ecuador.

Hace 34 Min

Lionel Scaloni dio a conocer la nómina definitiva de la Selección Argentina para afrontar la última doble jornada de Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial. El combinado "albiceleste" jugará en casa ante Venezuela el jueves 4 de septiembre a las 20:30 y luego viajará a Quito para enfrentar a Ecuador el martes 9 a las 20.

De la prelista anunciada días atrás quedaron afuera dos jugadores con pasado reciente en la "Albiceleste": Facundo Medina y Ángel Correa. En cambio, fueron ratificados nombres que habían generado expectativa en la nómina preliminar, como Claudio Echeverri, Alan Varela y José Manuel López.

El caso del “Flaco” López es uno de los más llamativos. El delantero del Palmeiras atraviesa un año sobresaliente con 17 goles en 46 encuentros y terminó imponiéndose a Valentín Castellanos, atacante de la Lazio. “Siempre confié en que la convocatoria llegaría. No sabía si sería tan pronto, pero me preparé para este momento”, declaró el ariete tras el último triunfo de su equipo en Brasil.

Por el contrario, la ausencia de Medina sorprende, ya que fue titular en el encuentro más reciente frente a Colombia y su baja deja a la Selección sin demasiadas alternativas de centrales zurdos, considerando que Lisandro Martínez continúa recuperándose de su lesión ligamentaria. En el lateral izquierdo, Nicolás Tagliafico, Marcos Acuña y el joven Julio Soler ocuparán ese sector.

En el caso de Ángel Correa, su exclusión también resulta inesperada. El ex Atlético de Madrid, que este año se sumó a Tigres de México, tuvo un arranque prometedor con seis goles en ocho partidos. Sin embargo, el técnico optó por otras variantes ofensivas y dejó afuera al campeón del mundo y de América con la camiseta argentina.

Con estas decisiones, Scaloni mantiene un plantel de 29 futbolistas que combina experiencia con nuevas apuestas, buscando consolidar un grupo competitivo de cara al cierre de las Eliminatorias y con la mira puesta en la próxima Copa del Mundo.

Temas Selección Argentina de fútbolEliminatorias 2026
