Scaloni contó por qué ve menos fútbol y qué aprendió después del Mundial de Qatar

El DT de la Selección reveló que tras la consagración necesitó “desenchufar”, habló de cómo cambió su rutina y del legado que sueña dejar con la Albiceleste.

Hace 1 Hs

El entrenador de la Selección Argentina, Lionel Scaloni, sorprendió al confesar que después del Mundial de Qatar cambió su manera de vivir el fútbol. En una entrevista con AFA Estudio, reveló que hoy mira mucho menos partidos que antes.

Explicó que sigue atento a todo lo que hacen los jugadores argentinos, pero dejó de observar encuentros menores como solía hacer. Aseguró que antes llegaba a ver partidos de equipos de pueblo y que ahora aprendió a delegar en su cuerpo técnico.

El DT reconoció que después de la Copa del Mundo estaba saturado. Señaló que necesitaba desconectarse porque la intensidad con la que trabajó durante el proceso había sido excesiva y lo llevó a modificar rutinas.

Scaloni confesó que tras Qatar aprendió a ser más liviano y a desenchufar. Según contó, era obligatorio hacerlo para poder sostenerse en el tiempo y evitar el desgaste.

En paralelo, se refirió a lo que espera que deje su ciclo al frente de la Selección. Dijo que le gustaría que el equipo sirva como ejemplo para los chicos en cuanto a comportamiento, juego y actitud ante los desafíos.

Un legado más allá del resultado

Scaloni remarcó que lo más importante sería que, dentro de veinte años, se recuerde a la Selección no solo por los títulos, sino por haber demostrado que juntos todo es más fácil. Aseguró que ese legado vale más que cualquier conquista deportiva.

