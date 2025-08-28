“Cruel y sacrificado”: el mensaje de la pareja de Saracchi tras su conflictiva salida de Boca

Antes de viajar a Europa, Saracchi no quiso hablar públicamente, pero el mensaje llegó por otra vía. Su pareja, Luciana Jarque, escribió en redes sociales que las malas rachas no duran para siempre y que como familia lo acompañarían en una carrera tan sacrificada y cruel que a veces nadie percibe. Cerró con un “Te amamos, Pepe”. El propio futbolista compartió esa publicación y respondió con un “Gracias, amor. Los amo”.