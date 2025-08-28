“Cruel y sacrificado”: el mensaje de la pareja de Saracchi tras su conflictiva salida de Boca

La salida de Marcelo Saracchi de Boca hacia el Celtic de Escocia cerró un ciclo corto y lleno de dificultades. El lateral uruguayo había sido marginado del plantel principal luego de sumar apenas diez minutos en un partido ante Bayern Múnich. Con la llegada de Miguel Ángel Russo, la situación empeoró y quedó entrenando diferenciado, sin lugar en las convocatorias.
La inactividad lo puso en la misma lista que otros jugadores de peso como Marcos Rojo y Cristian Lema, quienes también buscaron nuevos destinos. Boca intentó negociarlo en el mercado interno, pero no prosperó un préstamo con Independiente y la opción fue mantenerlo separado hasta que apareciera una salida firme.
Finalmente, el Celtic presentó una propuesta: un préstamo de un año sin opción de compra. El club argentino aceptó, entendiendo que era la manera de liberar al jugador, cuyo contrato con Boca se extiende hasta 2026. El defensor acumuló 52 partidos y cuatro goles en el club, aunque hacía meses no era tenido en cuenta.
Antes de viajar a Europa, Saracchi no quiso hablar públicamente, pero el mensaje llegó por otra vía. Su pareja, Luciana Jarque, escribió en redes sociales que las malas rachas no duran para siempre y que como familia lo acompañarían en una carrera tan sacrificada y cruel que a veces nadie percibe. Cerró con un “Te amamos, Pepe”. El propio futbolista compartió esa publicación y respondió con un “Gracias, amor. Los amo”.
El gesto reflejó el desgaste vivido en Boca. El lateral necesita continuidad para soñar con volver a la selección uruguaya, donde la falta de minutos lo había alejado de las citaciones de Marcelo Bielsa. Su llegada a Escocia se concretó justo después de que el Celtic quedara eliminado de la Champions y deba afrontar la Europa League.
Un préstamo con sabor a revancha
La operación se cerró por una cifra baja, cercana a los 100 mil dólares, y sin opción de compra. Saracchi deja atrás un paso accidentado por La Bombonera y abre la puerta a un nuevo desafío europeo, con la chance de recuperar protagonismo y volver a competir en la órbita internacional.