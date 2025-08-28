Secciones
DeportesFútbol

“Cruel y sacrificado”: el mensaje de la pareja de Saracchi tras su conflictiva salida de Boca

El uruguayo se fue a Celtic tras meses marginado y su entorno mostró el lado más íntimo de una etapa llena de tensiones.

“Cruel y sacrificado”: el mensaje de la pareja de Saracchi tras su conflictiva salida de Boca
Hace 1 Hs

La salida de Marcelo Saracchi de Boca hacia el Celtic de Escocia cerró un ciclo corto y lleno de dificultades. El lateral uruguayo había sido marginado del plantel principal luego de sumar apenas diez minutos en un partido ante Bayern Múnich. Con la llegada de Miguel Ángel Russo, la situación empeoró y quedó entrenando diferenciado, sin lugar en las convocatorias.

La inactividad lo puso en la misma lista que otros jugadores de peso como Marcos Rojo y Cristian Lema, quienes también buscaron nuevos destinos. Boca intentó negociarlo en el mercado interno, pero no prosperó un préstamo con Independiente y la opción fue mantenerlo separado hasta que apareciera una salida firme.

Finalmente, el Celtic presentó una propuesta: un préstamo de un año sin opción de compra. El club argentino aceptó, entendiendo que era la manera de liberar al jugador, cuyo contrato con Boca se extiende hasta 2026. El defensor acumuló 52 partidos y cuatro goles en el club, aunque hacía meses no era tenido en cuenta.

Antes de viajar a Europa, Saracchi no quiso hablar públicamente, pero el mensaje llegó por otra vía. Su pareja, Luciana Jarque, escribió en redes sociales que las malas rachas no duran para siempre y que como familia lo acompañarían en una carrera tan sacrificada y cruel que a veces nadie percibe. Cerró con un “Te amamos, Pepe”. El propio futbolista compartió esa publicación y respondió con un “Gracias, amor. Los amo”.

El gesto reflejó el desgaste vivido en Boca. El lateral necesita continuidad para soñar con volver a la selección uruguaya, donde la falta de minutos lo había alejado de las citaciones de Marcelo Bielsa. Su llegada a Escocia se concretó justo después de que el Celtic quedara eliminado de la Champions y deba afrontar la Europa League.

Un préstamo con sabor a revancha

La operación se cerró por una cifra baja, cercana a los 100 mil dólares, y sin opción de compra. Saracchi deja atrás un paso accidentado por La Bombonera y abre la puerta a un nuevo desafío europeo, con la chance de recuperar protagonismo y volver a competir en la órbita internacional.

Temas UruguayClub Atlético Boca JuniorsMarcelo BielsaFußball Club Bayern München e.V.Miguel Ángel RussoMarcos RojoArgentinaEstadio Alberto J Armando
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Error en una conferencia: Spagnuolo cruzó a Adorni
1

Error en una conferencia: Spagnuolo cruzó a Adorni

Javier Milei vinculó al kirchnerismo tras el ataque en Lomas de Zamora: “Nunca más”
2

Javier Milei vinculó al kirchnerismo tras el ataque en Lomas de Zamora: “Nunca más”

Sánchez contra Jaldo: “Prometer un cargo que no asumirá es una estafa al electorado”
3

Sánchez contra Jaldo: “Prometer un cargo que no asumirá es una estafa al electorado”

Quejas por las explosiones en la madrugada del miércoles: la Policía avisará cuando haga prácticas con detonaciones
4

Quejas por las explosiones en la madrugada del miércoles: la Policía avisará cuando haga prácticas con detonaciones

Caso Alberdi: dos ex funcionarios negaron vínculos con el narcotráfico
5

Caso Alberdi: dos ex funcionarios negaron vínculos con el narcotráfico

Juan Carlos de Pablo: “La política económica es equilibrio fiscal más Sturzenegger; y no está en riesgo”
6

Juan Carlos de Pablo: “La política económica es equilibrio fiscal más Sturzenegger; y no está en riesgo”

Más Noticias
Dolor en el fútbol tucumano: conmoción por la muerte de un juvenil de Atlético Tucumán

Dolor en el fútbol tucumano: conmoción por la muerte de un juvenil de Atlético Tucumán

Sánchez contra Jaldo: “Prometer un cargo que no asumirá es una estafa al electorado”

Sánchez contra Jaldo: “Prometer un cargo que no asumirá es una estafa al electorado”

Juan Carlos de Pablo: “La política económica es equilibrio fiscal más Sturzenegger; y no está en riesgo”

Juan Carlos de Pablo: “La política económica es equilibrio fiscal más Sturzenegger; y no está en riesgo”

Caso Alberdi: dos ex funcionarios negaron vínculos con el narcotráfico

Caso Alberdi: dos ex funcionarios negaron vínculos con el narcotráfico

Javier Milei vinculó al kirchnerismo tras el ataque en Lomas de Zamora: “Nunca más”

Javier Milei vinculó al kirchnerismo tras el ataque en Lomas de Zamora: “Nunca más”

Quejas por las explosiones en la madrugada del miércoles: la Policía avisará cuando haga prácticas con detonaciones

Quejas por las explosiones en la madrugada del miércoles: la Policía avisará cuando haga prácticas con detonaciones

Agenda de TV del jueves: ¿dónde ver en vivo Unión-River Plate por la Copa Argentina y el sorteo de la Champions?

Agenda de TV del jueves: ¿dónde ver en vivo Unión-River Plate por la Copa Argentina y el sorteo de la Champions?

Con dos goles de Messi, Inter Miami clasificó a la final de la Leagues Cup

Con dos goles de Messi, Inter Miami clasificó a la final de la Leagues Cup

Comentarios