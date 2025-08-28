Empleadas domésticas: ¿cuánto cobran en septiembre 2025 con aumento y bono?

El objetivo principal de estas subas escalonadas es mantener el poder adquisitivo de los salarios. A partir de lo pactado, el gremio logró una suba del 3,5% en julio (para compensar el sueldo de junio) y un 1% adicional en julio, agosto y septiembre, lo que completa la recomposición salarial establecida para las trabajadoras del sector. La pregunta ahora es: ¿cuánto ganará el sector en septiembre 2025 con aumento y bono?