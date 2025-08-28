En el marco de las negociaciones de 2025, la Unión del Personal Auxiliar de Casas Particulares (UPACP), sindicato que representa a las empleadas domésticas, confirmó un acuerdo salarial con una serie de aumentos programados. A través de este convenio, el gremio logró una recomposición de los ingresos del sector para hacer frente a la inflación y mejorar las condiciones laborales de las trabajadoras.
El objetivo principal de estas subas escalonadas es mantener el poder adquisitivo de los salarios. A partir de lo pactado, el gremio logró una suba del 3,5% en julio (para compensar el sueldo de junio) y un 1% adicional en julio, agosto y septiembre, lo que completa la recomposición salarial establecida para las trabajadoras del sector. La pregunta ahora es: ¿cuánto ganará el sector en septiembre 2025 con aumento y bono?
Empleadas domésticas: ¿cuánto cobran en septiembre 2025 con aumento y bono?
Primera categoría: supervisor/a
Con retiro:
Hora: $3.683,29
Mensual: $459.471,73
Sin retiro:
Hora: $4.034,05
Mensual: $511.800,22
Segunda categoría: personal para tareas específicas
Con retiro:
Hora: $3.487
Mensual: $426.875,19
Sin retiro:
Hora: $3.822,91
Mensual: $475.184,55
Tercera categoría: caseros
Con retiro (única modalidad):
Hora: $3.293,99
Mensual: $416.485,63
Cuarta categoría: asistencia y cuidado de personas
Con retiro:
Hora: $3.293,99
Mensual: $416.485,63
Sin retiro:
Hora: $3.683,21
Mensual: $464.129,59
Quinta categoría: personal para tareas específicas
Con retiro:
Hora: $3.052
Mensual: $374.541,36
Sin retiro:
Hora: $3.293,99
Mensual: $416.485,63
¿De cuánto es el bono adicional para las empleadas domésticas septiembre 2025?
En el acuerdo mencionado más arriba, también se fijó el pago de un bono adicional para las empleadas domésticas, –una suma no remunerativa pagadera por única vez a cargo del empleador-, que debe liquidarse de acuerdo a la siguiente tabla:
- 0 a 12 horas semanales de trabajo: $4.000 (julio)/$4.000 (agosto)/$4.000 (septiembre).
- 12 a 16 horas semanales de trabajo: $7.000 (julio)/$6.000 (agosto)/$6.000 /septiembre).
- Más de 16 horas (y personal S/retiro) semanales de trabajo: $10.000 (julio)/$9.500 (agosto)/$9.500 (septiembre).