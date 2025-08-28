Secciones
SociedadActualidad

Empleadas domésticas: ¿cuánto cobran en septiembre 2025 con aumento y bono?

Según el acuerdo detallado por la Unión del Personal Auxiliar de Casas Particulares, estos son los salarios de las empleadas domésticas –con aumento y bono incluidos- en septiembre de 2025.

Empleadas domésticas: ¿cuánto cobran en septiembre 2025 con aumento y bono? Empleadas domésticas: ¿cuánto cobran en septiembre 2025 con aumento y bono?
Hace 1 Hs

En el marco de las negociaciones de 2025, la Unión del Personal Auxiliar de Casas Particulares (UPACP), sindicato que representa a las empleadas domésticas, confirmó un acuerdo salarial con una serie de aumentos programados. A través de este convenio, el gremio logró una recomposición de los ingresos del sector para hacer frente a la inflación y mejorar las condiciones laborales de las trabajadoras. 

Empleadas domésticas: bono, zona desfavorable y antigüedad, los tres extras que se cobran en agosto

Empleadas domésticas: bono, zona desfavorable y antigüedad, los tres extras que se cobran en agosto

El objetivo principal de estas subas escalonadas es mantener el poder adquisitivo de los salarios. A partir de lo pactado, el gremio logró una suba del 3,5% en julio (para compensar el sueldo de junio) y un 1% adicional en julio, agosto y septiembre, lo que completa la recomposición salarial establecida para las trabajadoras del sector. La pregunta ahora es: ¿cuánto ganará el sector en septiembre 2025 con aumento y bono?

Empleadas domésticas: ¿cuánto cobran en septiembre 2025 con aumento y bono?

Primera categoría: supervisor/a

Con retiro:

Hora: $3.683,29

Mensual: $459.471,73

Sin retiro:

Hora: $4.034,05

Mensual: $511.800,22

Segunda categoría: personal para tareas específicas

Con retiro:

Hora: $3.487

Mensual: $426.875,19

Sin retiro:

Hora: $3.822,91

Mensual: $475.184,55

Tercera categoría: caseros

Con retiro (única modalidad):

Hora: $3.293,99

Mensual: $416.485,63

Cuarta categoría: asistencia y cuidado de personas

Con retiro:

Hora: $3.293,99

Mensual: $416.485,63

Sin retiro:

Hora: $3.683,21

Mensual: $464.129,59

Quinta categoría: personal para tareas específicas

Con retiro:

Hora: $3.052

Mensual: $374.541,36

Sin retiro:

Hora: $3.293,99

Mensual: $416.485,63

¿De cuánto es el bono adicional para las empleadas domésticas septiembre 2025?

En el acuerdo mencionado más arriba, también se fijó el pago de un bono adicional para las empleadas domésticas, –una suma no remunerativa pagadera por única vez a cargo del empleador-, que debe liquidarse de acuerdo a la siguiente tabla:

- 0 a 12 horas semanales de trabajo: $4.000 (julio)/$4.000 (agosto)/$4.000 (septiembre).

- 12 a 16 horas semanales de trabajo: $7.000 (julio)/$6.000 (agosto)/$6.000 /septiembre).

- Más de 16 horas (y personal S/retiro) semanales de trabajo: $10.000 (julio)/$9.500 (agosto)/$9.500 (septiembre).

Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Error en una conferencia: Spagnuolo cruzó a Adorni
1

Error en una conferencia: Spagnuolo cruzó a Adorni

Javier Milei vinculó al kirchnerismo tras el ataque en Lomas de Zamora: “Nunca más”
2

Javier Milei vinculó al kirchnerismo tras el ataque en Lomas de Zamora: “Nunca más”

Sánchez contra Jaldo: “Prometer un cargo que no asumirá es una estafa al electorado”
3

Sánchez contra Jaldo: “Prometer un cargo que no asumirá es una estafa al electorado”

Quejas por las explosiones en la madrugada del miércoles: la Policía avisará cuando haga prácticas con detonaciones
4

Quejas por las explosiones en la madrugada del miércoles: la Policía avisará cuando haga prácticas con detonaciones

Caso Alberdi: dos ex funcionarios negaron vínculos con el narcotráfico
5

Caso Alberdi: dos ex funcionarios negaron vínculos con el narcotráfico

Juan Carlos de Pablo: “La política económica es equilibrio fiscal más Sturzenegger; y no está en riesgo”
6

Juan Carlos de Pablo: “La política económica es equilibrio fiscal más Sturzenegger; y no está en riesgo”

Más Noticias
Santa Rosa y ciclogénesis: alerta por lluvias de hasta 100 mm y vientos de 80 km/h en varias provincias

Santa Rosa y ciclogénesis: alerta por lluvias de hasta 100 mm y vientos de 80 km/h en varias provincias

Los alimentos que no deberías comer después de los 50, según nutricionistas

Los alimentos que no deberías comer después de los 50, según nutricionistas

La tormenta de Santa Rosa llegará este fin de semana: ¿cuáles serán las regiones más afectadas?

La tormenta de Santa Rosa llegará este fin de semana: ¿cuáles serán las regiones más afectadas?

Luego de que le diagnosticaran un cáncer terminal, se separó y vivió su sexualidad con más de 200 hombres

Luego de que le diagnosticaran un cáncer terminal, se separó y vivió su sexualidad con más de 200 hombres

Los cuatro alimentos que no debemos recalentar porque afectan la salud

Los cuatro alimentos que no debemos recalentar porque afectan la salud

El utensilio que está en todas las cocinas y es cancerígeno, según la Organización Mundial de la Salud

El utensilio que está en todas las cocinas y es cancerígeno, según la Organización Mundial de la Salud

Bloquearon a Magis TV para siempre: ¿qué alternativas existen para ver películas gratis?

Bloquearon a Magis TV para siempre: ¿qué alternativas existen para ver películas gratis?

Internaron de urgencia a El Polaco: cuál es su diagnóstico y qué pasará con el viaje de egresados de su hija

Internaron de urgencia a El Polaco: cuál es su diagnóstico y qué pasará con el viaje de egresados de su hija

Comentarios