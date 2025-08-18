Empleadas domésticas: bono, zona desfavorable y antigüedad, los tres extras que se cobran en agosto

Las empleadas domésticas de todo el país percibirán en agosto 2025 una mejora en sus ingresos gracias a la combinación de un aumento salarial y tres adicionales clave: bono extraordinario, zona desfavorable y antigüedad. La medida, definida en la última reunión de la Comisión Nacional de Trabajo en Casas Particulares (CNTCP), beneficiará a más de 1,2 millones de trabajadoras registradas, en un sector marcado por la alta informalidad.