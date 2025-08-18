Secciones
Empleadas domésticas: bono, zona desfavorable y antigüedad, los tres extras que se cobran en agosto

Además del aumento porcentual, las empleadas domésticas cobrarán en agosto un bono no remunerativo cuyo monto depende de la cantidad de horas trabajadas por semana.

18 Agosto 2025

Las empleadas domésticas de todo el país percibirán en agosto 2025 una mejora en sus ingresos gracias a la combinación de un aumento salarial y tres adicionales clave: bono extraordinario, zona desfavorable y antigüedad. La medida, definida en la última reunión de la Comisión Nacional de Trabajo en Casas Particulares (CNTCP), beneficiará a más de 1,2 millones de trabajadoras registradas, en un sector marcado por la alta informalidad.

Aumento salarial para empleadas domésticas en agosto

El acuerdo paritario estableció un incremento total del 6,5%, aplicado de manera escalonada:

3,5% en enero.

1% en julio.

1% en agosto.

1% en septiembre.

Este ajuste impacta en todas las categorías y modalidades de contratación: con retiro, sin retiro y por hora.

Bono extraordinario: cuánto cobran las trabajadoras de casas particulares

Además del aumento porcentual, las empleadas domésticas cobrarán en agosto un bono no remunerativo cuyo monto depende de la cantidad de horas trabajadas por semana:

Más de 16 horas semanales: $9.500.

Entre 12 y 16 horas semanales: $6.000.

Hasta 12 horas semanales: $4.000.

El bono debe pagarse junto con el sueldo de agosto y tiene como fecha límite el 5 de septiembre.

Zona desfavorable: quiénes acceden al 30% extra

Las trabajadoras que se desempeñan en zonas con condiciones climáticas y socioeconómicas adversas cobran un plus por zona desfavorable, equivalente al 30% adicional sobre el salario de su categoría.

Este extra aplica a empleadas domésticas que trabajen en:

La Pampa

Río Negro

Chubut

Neuquén

Santa Cruz

Tierra del Fuego

Antártida e Islas del Atlántico Sur

Partido de Patagones (Buenos Aires)

Por ejemplo, si una empleada con retiro percibe un salario de $351.233, el adicional por zona desfavorable será de $105.369,9.

Antigüedad: cómo se calcula el adicional

Desde septiembre de 2020, las empleadas domésticas reciben un extra por antigüedad, equivalente al 1% del salario mensual por cada año trabajado.

Este concepto debe figurar en el recibo bajo la leyenda “Antigüedad” y se calcula sobre el básico de cada categoría.

Ejemplo:

Salario mensual: $100.000.

Años trabajados: 3.

Cálculo: 1% de $100.000 = $1.000 → $1.000 x 3 años = $3.000.

En este caso, la empleada debe cobrar $3.000 adicionales cada mes.

Empleadas domésticas: sueldo de agosto con los extras

Con el aumento del 1% de agosto, más el bono extraordinario, el plus por zona desfavorable y el adicional por antigüedad, las trabajadoras de casas particulares tendrán un refuerzo importante en sus ingresos, que se verá reflejado en los recibos de sueldo de este mes.

