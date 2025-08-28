No te vayas, "Leo": Messi confirmó que ante Venezuela será su último partido de Eliminatorias

La noche, sin embargo, dejó otro anuncio de peso. Consultado sobre los rumores que circulaban en torno a su futuro con la Selección Argentina, Messi confirmó que el próximo 4 de septiembre frente a Venezuela será su último encuentro oficial de Eliminatorias en suelo argentino. “Va a ser un partido muy especial para mí porque es el último de Eliminatorias en el país. No sé qué vendrá después, pero quiero disfrutarlo con mi familia y la gente que me acompañó siempre”, expresó con emoción.