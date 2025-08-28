No te vayas, "Leo": Messi confirmó que ante Venezuela será su último partido de Eliminatorias

Lionel Messi volvió a deslumbrar en Miami. Tras dejar atrás una molestia muscular, el astro rosarino regresó a la titularidad y marcó dos goles en la victoria 3-1 de Inter Miami frente a Orlando City, resultado que aseguró al conjunto dirigido por Javier Mascherano un lugar en la final de la Leagues Cup. Finalizado el encuentro, el ocho veces ganador del Balón de Oro se mostró feliz por su rendimiento, aunque confesó que había esperado el momento justo para volver: “Me preparé especialmente para este partido porque sabía la importancia del rival, que este año ya nos había ganado dos veces”.
La noche, sin embargo, dejó otro anuncio de peso. Consultado sobre los rumores que circulaban en torno a su futuro con la Selección Argentina, Messi confirmó que el próximo 4 de septiembre frente a Venezuela será su último encuentro oficial de Eliminatorias en suelo argentino. “Va a ser un partido muy especial para mí porque es el último de Eliminatorias en el país. No sé qué vendrá después, pero quiero disfrutarlo con mi familia y la gente que me acompañó siempre”, expresó con emoción.
El calendario del capitán marcará además amistosos internacionales en octubre y noviembre, la Finalissima en marzo de 2026 frente a España y, finalmente, el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá, donde podría cerrar su ciclo histórico con la Albiceleste.