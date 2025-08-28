Secciones
DeportesFútbol

No te vayas, "Leo": Messi confirmó que ante Venezuela será su último partido de Eliminatorias

El capitán argentino fue figura en la clasificación de su equipo a la final de la Leagues Cup y sorprendió al hablar sobre su futuro con la Selección.

No te vayas, Leo: Messi confirmó que ante Venezuela será su último partido de Eliminatorias
Hace 41 Min

Lionel Messi volvió a deslumbrar en Miami. Tras dejar atrás una molestia muscular, el astro rosarino regresó a la titularidad y marcó dos goles en la victoria 3-1 de Inter Miami frente a Orlando City, resultado que aseguró al conjunto dirigido por Javier Mascherano un lugar en la final de la Leagues Cup. Finalizado el encuentro, el ocho veces ganador del Balón de Oro se mostró feliz por su rendimiento, aunque confesó que había esperado el momento justo para volver: “Me preparé especialmente para este partido porque sabía la importancia del rival, que este año ya nos había ganado dos veces”.

La noche, sin embargo, dejó otro anuncio de peso. Consultado sobre los rumores que circulaban en torno a su futuro con la Selección Argentina, Messi confirmó que el próximo 4 de septiembre frente a Venezuela será su último encuentro oficial de Eliminatorias en suelo argentino. “Va a ser un partido muy especial para mí porque es el último de Eliminatorias en el país. No sé qué vendrá después, pero quiero disfrutarlo con mi familia y la gente que me acompañó siempre”, expresó con emoción.

El calendario del capitán marcará además amistosos internacionales en octubre y noviembre, la Finalissima en marzo de 2026 frente a España y, finalmente, el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá, donde podría cerrar su ciclo histórico con la Albiceleste.

Temas Lionel MessiJavier MascheranoSelección Argentina de fútbolInter MiamiEliminatorias 2026
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Salen a la venta las entradas para ver a la Selección frente a Venezuela por las Eliminatorias: ¿cuánto cuestan?

Salen a la venta las entradas para ver a la Selección frente a Venezuela por las Eliminatorias: ¿cuánto cuestan?

Ni multa ni reducción de aforo: la particular sanción de la FIFA a la Selección Argentina

Ni multa ni reducción de aforo: la particular sanción de la FIFA a la Selección Argentina

Números que impactan: Messi jugará su final 44 y agiganta su legado

Números que impactan: Messi jugará su final 44 y agiganta su legado

Lo más popular
Javier Milei vinculó al kirchnerismo tras el ataque en Lomas de Zamora: “Nunca más”
1

Javier Milei vinculó al kirchnerismo tras el ataque en Lomas de Zamora: “Nunca más”

Error en una conferencia: Spagnuolo cruzó a Adorni
2

Error en una conferencia: Spagnuolo cruzó a Adorni

Caso Alberdi: dos ex funcionarios negaron vínculos con el narcotráfico
3

Caso Alberdi: dos ex funcionarios negaron vínculos con el narcotráfico

Juan Carlos de Pablo: “La política económica es equilibrio fiscal más Sturzenegger; y no está en riesgo”
4

Juan Carlos de Pablo: “La política económica es equilibrio fiscal más Sturzenegger; y no está en riesgo”

Sánchez contra Jaldo: “Prometer un cargo que no asumirá es una estafa al electorado”
5

Sánchez contra Jaldo: “Prometer un cargo que no asumirá es una estafa al electorado”

Quejas por las explosiones en la madrugada del miércoles: la Policía avisará cuando haga prácticas con detonaciones
6

Quejas por las explosiones en la madrugada del miércoles: la Policía avisará cuando haga prácticas con detonaciones

Más Noticias
Sánchez contra Jaldo: “Prometer un cargo que no asumirá es una estafa al electorado”

Sánchez contra Jaldo: “Prometer un cargo que no asumirá es una estafa al electorado”

Juan Carlos de Pablo: “La política económica es equilibrio fiscal más Sturzenegger; y no está en riesgo”

Juan Carlos de Pablo: “La política económica es equilibrio fiscal más Sturzenegger; y no está en riesgo”

Caso Alberdi: dos ex funcionarios negaron vínculos con el narcotráfico

Caso Alberdi: dos ex funcionarios negaron vínculos con el narcotráfico

Javier Milei vinculó al kirchnerismo tras el ataque en Lomas de Zamora: “Nunca más”

Javier Milei vinculó al kirchnerismo tras el ataque en Lomas de Zamora: “Nunca más”

Quejas por las explosiones en la madrugada del miércoles: la Policía avisará cuando haga prácticas con detonaciones

Quejas por las explosiones en la madrugada del miércoles: la Policía avisará cuando haga prácticas con detonaciones

Agenda de TV del jueves: ¿dónde ver en vivo Unión-River Plate por la Copa Argentina y el sorteo de la Champions?

Agenda de TV del jueves: ¿dónde ver en vivo Unión-River Plate por la Copa Argentina y el sorteo de la Champions?

Con dos goles de Messi, Inter Miami clasificó a la final de la Leagues Cup

Con dos goles de Messi, Inter Miami clasificó a la final de la Leagues Cup

Error en una conferencia: Spagnuolo cruzó a Adorni

Error en una conferencia: Spagnuolo cruzó a Adorni

Comentarios